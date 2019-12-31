Трем знакам Зодиака сказочно повезет в 2020 году - гороскоп

Среди счастливчиков 2020 года - Лев, Дева и Весы.

2020 год согласно восточному календарю — год Белой Металлической Крысы. По разным астрологическим прогнозам, он станет благоприятным практически для всех знаков Зодиака.

Однако некоторым повезет намного больше. Астрологи составили список знаков Зодиака, которых ждет безумно удачный год, передает "Обозреватель".

Читайте такжеВ чем встречать Новый 2020 год и что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь

Лев

Львам новый 2020 год принесет удачу и процветание. Им удастся наконец-то найти свое призвание, а также решить все свои проблемы. Кроме того, представители этого знака обретут счастье в личной жизни и встретят верных друзей. Гороскоп на 2020 год также говорит: что бы не захотели Львы, они все будут получать и наслаждаться этим. А привлечь процветание им поможет сила мысли, ведь известно, что самые сокровенные мечты сбываются, если в них верить и работать в выбранном направлении.

Дева

У представителей этого знака в 2020 году Белой Металлической Крысы будет шанс встретить любовь всей своей жизни, разорвать давно остывшие отношения и начать жизнь с чистого листа. Поэтому больше внимания звезды советуют уделять своему внутреннему миру. Кроме того, Девы наконец-то начнут заниматься тем, о чем давно мечтали (в профессиональном плане), и это принесет представителям этого знака немалую прибыль.

Весы

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, астрологи прогнозируют, что их полоса неудач в жизни подошла к концу. Так, в 2020 году никаких серьезных трудностей для Весов не предвидится. Отмечается, что год хорош для обучения, расширения кругозора, духовных исканий и пополнения багажа знаний. Кроме этого, во второй половине года в некоторых представителей этого знака произойдет судьбоносная встреча, которая перевернет всю их жизнь.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что в первую неделю января два знака Зодиака ждёт невероятный успех. Это Козерог и Телец.