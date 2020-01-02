Лунный календарь на январь 2020: когда нас ждут благоприятные дни

Январское полнолуние совпадет с первым в году лунным затмением.

Январь станет месяцем, в течение которого будет закладываться программа событий на весь год. Поэтому постарайтесь провести этот месяц максимально правильно, а в этом вам помогут подсказки астрологов, а именно лунный календарь.

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Лунный календарь на январь 2020

Благоприятные дни - 3, 5, 7, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 января. В эти дни можно смело браться за новое дело, воплощать свои идеи в жизнь. Это - периоды эмоционального подъема, когда любое, даже самое сложное, дело приносит неожиданно хорошие результаты.

Неблагоприятные дни - 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 23, 27, 29, 30, 31 января. В эти дни избегайте соблазнов, конфликтов, провокаций. Также в эти числа желательно не желать никому зла и не ссориться. Контролируйте свои эмоции и желания, иначе последствия могут быть плачевными.

10 число - полнолуние в знаке Рака. Это - самый опасный день месяца, в который лучше быть предельно осторожными в работе и финансовых делах.

25 января - очень благоприятное новолуние в Водолее, которое прекрасно подойдет для покупок, воплощения идей. Можно смело получать новые знания и опыт.

Фазы Луны в январе 2020

Полнолуние в январе 2020 года – 10 января 2020 года в 21:21

Новолуние январь 2020 – 25 января 2020 года в 00:00.

Растущая Луна в январе 2020 - с 1 по 9 января и с 26 по 31 января 2020 года.

Убывающая Луна январь 2020 - с 11 по 24 января 2020 года.

Лунное затмение в январе 2020 года: 10 января 2020 года в 18:11.

Лунный календарь на январь 2020