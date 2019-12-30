Двум знакам Зодиака невероятно повезет на этой неделе - астролог

Среди счастливчиков недели - Телец и Козерог.

В первую неделю января два знака Зодиака ждёт невероятный успех.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на неделю, 30 декабря - 5 января, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

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Телец

Самыми благоприятными днями станут вторник и среда. 31 и 1 числа Тельцов будут ожидать яркие эмоции, хорошее настроение и большая удача. Проводить это время лучше с близкими, со второй половинкой или в процессе ее поисков.

Козерог

У Козерогов максимально созидательной энергетикой отличаться будут звезды 31, 1, 4 и 5 числа. Большая удача ждет представителей этого Знака в любви, потому что они станут более харизматичными и яркими. Также астролог отмечает рост удачи в делах, но для минимизации проблем потребуется правильное планирование и следование правилам. В любви одиноким Козерогам понадобится смелость, инициативность, вера в себя. Эта неделя запомнится им надолго.

Ранее астрологи прогнозировали, что двум знакам Зодиака сказочно повезет в январе 2020.