Гороскоп на 31 декабря: что ждет каждый знак Зодиака в последний день года

Гороскоп на завтрашний день весьма благоприятен во всех отношениях.

Гороскоп на завтрашний день весьма благоприятен во всех отношениях, особенно для текущих дел и сфер, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви завтра справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.

День склоняет вас к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию, учебе. Единственное, чего вам следует опасаться завтра – это проявить чрезмерную черствость. Такая тактика может быть чревата конфликтами с окружающими, впрочем, не глубокими и не затяжными: прийти к компромиссу завтра будет легче обычного, передает "1001 гороскоп".

Овен

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Завтра жизненная энергия Овна будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Овен все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Овну посетить завтра какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

Телец

Завтра Телец сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Тельцу поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Тельца завтра будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.

Близнецы

Завтра в любом деле лучший вариант действий для Близнецов – тот, который проверен опытом, временем и ими самими. Звезды гороскопа склоняют их мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет им в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ними открыты. Консервативными методами завтра Близнецы достигнут большего, чем самым блестящим экспромтом!

Рак

Завтра Раку следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Раку придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит завтра делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Рак встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.

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Лев

Завтра Лев будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать во Льве его стремительность, напор и «революционные» замашки. Льву придется смириться с тем, что переубедить завтра никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Дева

Какое бы решение ни потребовалось принять завтра Деве, это вряд ли получится: ей будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от нее обстановка, тем больше Дева будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие завтра не станут торопить ее и создавать вокруг суету, Дева будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это ее осуждать.

Весы

Завтра Весы будут ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Весы завтра покупали подарок для любимого человека, то вместо букета подарили бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Весы швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь им завтра решить практически любую бытовую проблему.

Скорпион

Завтра Скорпиона ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Скорпион будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Скорпион встретит новый день во всеоружии!

Стрелец

Завтра дела и мысли Стрельца будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Стрелец может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Стрельцу не пренебрегать своим чувством долга. Завтра – день, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Козерог

Завтра Козерог рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Козерога неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Козерог не смог бы решить с наскока, завтра начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Водолей

Завтра Водолея будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Водолей сразу же отметет. Если же Водолей запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать завтра, – более удачного дня для этого не найти!

Рыбы

Завтра Рыбы будут полны энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, им придется это скрывать. День потребует от них неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Рыбам придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Рыбы завтра добьются меньшего, чем ожидали, зато уж точно не смогут ничего испортить.