Астролог рассказал, какой знак Зодиака станет главном везунчиком 2020 года

2020-й год откроет Рыбам новые возможности и даст повышение по службе, утверждает астролог Оксана Костюк.

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, согласно ведическому календарю Рыбы – это знак для людей, рожденных с 14 марта по 13 апреля (Солнце в этот период находится в знаке Рыб), а также во время – 23.29 – 1:28.

Об этом пишет "Главред".

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"У Рыб транзит Юпитера будет проходить по 10-му дому – он откроет новые возможности в профессиональной деятельности, даст повышение по службе или улучшение отношений с руководством, а также повысит доход. Это даст значительное облегчение после 3-летнего транзита Сатурна и 12 летнего Плутона, которое полностью закрыли возможность хоть какой-то постоянной перспективы иметь нормальную работу", - подчеркнула она.

По словам астролога, при хорошо аспектированном Юпитере вероятность полного успеха во всех начинаниях. Этого можно добиться целенаправленным трудом и упорством.

Она пояснила, что этот транзит Юпитера способствует достижению цели, повышению социального статуса. Человек может подняться по карьерной лестнице через одну-две ступеньки, получить почести и награды.

Ведический астролог утверждает, что такой Юпитер обещает политикам успех на выборах, молодым людям - успешное начало карьеры. В наступающем году можно ждать повышения в звании, перевода на более престижную и высоко оплачиваемую должность, известность.