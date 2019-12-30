Появился гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

Впереди начало нового десятилетия, новый год и новые правила.

Знаменитый астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстролог назвал 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в 2020 году

Понедельник будет супер благоприятным днем. То же самое касается и вторник. Это значит, что встретить 2020 год Овнам удастся в максимально благоприятном состоянии духа. Тем не менее, уже в начале 2020 года этим людям могут на их пути встретиться некоторые неурядицы. Например, будет сложнее общаться с противоположным полом, со второй половинкой и людьми в целом. Пиком проблемного времени можно считать 4-5 января.

Телец

Самыми благоприятными днями станут вторник и среда. 31 и 1 числа Тельцов будут ожидать яркие эмоции, хорошее настроение и большая удача. Проводить это время лучше с близкими, со второй половинкой или в процессе ее поисков. Ближе к концу недели энергетический фон станет более деструктивным. Она помогут Тельца не упасть на самое дно и продолжить отдых в том ритме, который им максимально удобен. Восстановить энергетику после бурных праздников поможет смена обстановки.

Близнецы

К сожалению, первый день года для Близнецов может оказаться очень сложным и непредсказуемым. Особенно актуально это будет для тех, кто вынужден общаться по работе и просто проводить много времени среди людей. Очень важный навык на стыке 2019 и 2020 годов — умение заниматься делами самостоятельно, потому что некоторые захотят воспользоваться слабостью Близнецов себе во благо. В свободное время 1 января лучше заняться покупками, работой, делами. Уже 2 числа наступит полоса удач, ярких эмоций.

Рак

31 и 1 число для Раков будут днями силы. Конец старого и начало нового года пройдут очень успешно. Рак — романтичный и любящий Знак Зодиака, поэтому встречать праздники лучше в окружении близких, друзей, второй половинки. Одиноким представителям Знака удастся преуспеть в этой сфере. Ближе к концу недели возможны неурядицы в работе и в делах. Преодолеть их будет непросто, но возможно. Для этого нужно проявить больше самостоятельности и меньше агрессии. Не стоит критиковать окружающих людей, если не хочется омрачать время конфликтами.

Лев

Львам на этой неделе необходимо положиться на свою интуицию. Конец 2019 года и начало 2020 не будут самыми удачными. Ожидается, что Львы будут в постоянном поиске решения проблем. Тут-то им и придет на помощь сильное шестое чувство. Зато 2, 3 и 4 января звезды и планеты станут очень гармоничными, потому преобразят жизнь Львов в лучшую сторону. Самый опасный день недели - 5 января. В этот день лучше не спорить с коллегами и близкими, не провоцировать скандалы.

Дева

Конец декабря пройдет без особых эксцессов, но 1 января Девы почувствуют всплеск негативной энергии. Это значит, что первый день года лучше провести в спокойствии и небольшом отчуждении. Далее начнут брать верх позитивные потоки плане и звезд. К 5 января они достигнут максимума. Чтобы стать лучше, Девам понадобится немного терпения, постепенное увеличение активности и вовлеченности во все важные дела. Сразу после наступления 2020 года лучше как следует отдохнуть, посвятить время семье.

Весы

Самый благоприятный день для Весов — понедельник. Им удастся завершить начатые проекты на работе, дела по дому. Павел Глоба советует Весам не терять веру в себя, чтобы не навлекать беду. Отдохнуть, решить важные проблемы и очистить свое сознание необходимо к 4 января. Именно в этот день звезды и планеты войдут в сильнейший диссонанс, из-за которого Весы лишатся удачи на следующие пару дней. Им понадобится больше внимательности в любых делах.

Скорпион

Неблагоприятным временем для Скорпионов будет 4 и 5 января. В эти дни могут обостриться худшие черты характера этих людей. В эту субботу и воскресенье необходимо сторониться неприятных людей и одеваться теплее - ведь ослабнет иммунитет и появится риск заболеть. Самые яркие и благоприятные дни недели для представителей этого Знака - 2 и 3 января. Павел Глоба рекомендует побольше времени проводить с друзьями и близкими, заводить новые знакомства, общаться и получать удовольствие. Также астролог советует заняться своей внешностью - обновить гардероб и сходить к парикмахеру. В конце 2019 года и в начале 2020 Скорпионов ждут яркие впечатления и позитив.

Стрелец

Финансовая сфера жизни для Стрельцов станет самой важной. Именно поэтому не стоит негативно воспринимать просьба начальства выйти на работу в праздники. Все усилия Стрельцов окупятся сполна. В эти праздники стоит отправиться в путешествие или командировку, сменить обстановку. Самыми благоприятными днями недели будут понедельник, а также 3 и 4 января. Большие трудности и всплеск негативной энергии звезд ожидает Стрельцов 31 декабря. В последний момент менять планы на новогоднюю ночь не стоит.

Козерог

У Козерогов максимально созидательной энергетикой отличаться будут звезды 31, 1, 4 и 5 числа. Большая удача ждет представителей этого Знака в любви, потому что они станут более харизматичными и яркими. Также астролог отмечает рост удачи в делах, но для минимизации проблем потребуется правильное планирование и следование правилам. В любви одиноким Козерогам понадобится смелость, инициативность, вера в себя. Эта неделя запомнится им надолго.

Водолей

В конце декабря и в первый день нового 2020 года энергетика планет и звезд будет максимально стабильной. Это значит, что встреча Нового года должна пройти без эксцессов и неприятных сюрпризов. 2, 3 и 4 числа будет самое благоприятное время недели. В это время лучше побыть рядом с близкими, а также начать заниматься делами по дому, работой. Начинать новые проекты не рекомендуется. Стоит побыть в спокойной домашней атмосфере. В этот раз бурные праздники ни к чему хорошему не приведут.

Рыбы

Изменить свое будущее Рыбам поможет сила слова и мысли. Особенно актуально это будет 5 января, когда звезды и планеты будут находиться в полной гармонии. 31 декабря — самый опасный день недели. Астролог советует не менять планы, заняться раздачей долгов, а также забыть прошлые неудачи и ошибки. Начало января будет крайне благоприятным временем для Рыб. Этих людей ждут приятные сюрпризы во всех сферах, особенно в любви. Одиноким Рыбам удастся встретить вторую половинку. Их ждут незабываемые встречи. Семейным людям этого Знака и тем, кто уже в отношениях, желательно посвятить время близким.