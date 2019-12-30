Гороскоп на 30 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Астролог составил прогноз на сегодня, 30 декабря, для всех знаков Зодиака.

30 декабря 2019 может появиться лёгкая грусть от того, что этот год подходит к финалу.

Скука вряд ли доберётся до тех, кто планировал за 30-31 декабря закончить какой-то служебный проект. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня, 30 декабря, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам сегодня рекомендуется предельно ответственно отнестись к служебным делам. Халатность также не допустима в обсуждении внутрисемейных проблем и в планировании делового партнёрства. Есть вероятность, что улыбнётся удача в делах, которые привыкли считать безнадёжными.

Телец

Тельцам 30 декабря не следует унывать, столкнувшись с заминками в реализации намеченных планов. Напряжённая ситуация, скорее всего, будет присутствовать лишь в начале этого дня. После полудня предвидится удача во всём, что связано с личной жизнью и с финансовой сферой.

Близнецы

Близнецам сегодня может приглянуться чья-то идея. Прежде, чем следовать ей, убедитесь, что это не плагиат и не опасная авантюра. В остальном понедельник может принести продуктивные результаты в делах, запланированных накануне.

Рак

Многие Раки весь понедельник будут о чем-то грустить. От тягостных дум, скорее всего, избавит чей-то спонтанный презент, позитивный телефонный звонок, поступок близкого друга или младшего родственника.

Лев

У Львов в этот день в приоритете будут дела, призванные подвести итоги уходящего года. Кто-то успеет закончить сложный служебный проект, кто-то придумает, как избавиться от безденежья, кто-то сможет преодолеть разногласия с партнёром по браку.

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Дева

Девы сегодня будут не слишком сильны в финансовом анализе и расчётах. Это поставит под угрозу планирование семейных торжеств (другое ответственное мероприятие). Не бойтесь обратиться за помощью (особенно актуально для тех, чьё самочувствие будет находиться не на самой высокой отметке). Не следует экономить при выборе подарка для близких членов семьи.

Весы

Для Весов этот день, вероятно, будет полон всевозможных хлопот. Скорее всего, помимо собственных дел, придётся помогать родным и друзьям, либо нерасторопным коллегам. Усталость, которая накопится к концу этого суматошного дня, помогут преодолеть водные процедуры, самомассаж, небольшая прогулка или пассивное лежание на диване.

Скорпион

Скорпионов сегодня может порадовать поступок малознакомого человека. Нельзя исключать, что речь об истинном благородстве, которое избавит от части проблем или поможет преодолеть неприятную ситуацию. Волшебство может присутствовать и в личных делах. Тем, кто был безответно влюблён, суждено услышать заветное «да» от своей несговорчивой пассии.

Стрелец

У некоторых Стрельцов 30 декабря будет наблюдаться энергетический дефицит. Чтобы его преодолеть, не следует прибегать к любым видам «допингов». Попробуйте позитивно посмотреть на окружающий мир, поверьте в новогоднюю сказку, улыбнитесь сами себе, и прекрасное настроение обеспечено.

Козерог

Многие Козероги сегодня смогут увлечь своими идеями большой коллектив. Взяв на себя такую ответственность, не желательно останавливаться. Возможен и противоположный расклад – чьи-то идеи так увлекут, что праздник будет забыт, либо новогоднее настроение станет практически не заметным. Так или иначе, не подводите людей, которые рассчитывают на вас в подготовке к Новому году.

Водолей

Водолеям не желательно тратить 30 декабря на дела, которые можно закончить и намного позднее. Составьте приблизительный план, что и когда следует предпринять, дабы достойно завершить этот год, показать неплохие производственные результаты и основательно подготовиться к грядущему празднику.

Рыбы

Рыбам сегодня категорически не рекомендуется поднимать голос на более слабых и менее успешных людей. Доброта и гуманность – вот залог гармонии и с собой, и с окружающим миром. Не желательно отправляться в долгие и утомительные поездки, к чему-то себя принуждать, о ком-то злословить, хитрить, участвовать в чьих-то интригах.