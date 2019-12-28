Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: каким будет последний выходной в этом году

29 декабря могут сказаться последствия переутомления, сложного периода.

Завтра негативные факторы начнут чаще преобладать над позитивными. Чем ближе вечер, тем выше вероятность осложнений после приятного начала. Возрастет нервозность, импульсивность, непредсказуемость, склонность к ревности и агрессии, риск деловых ошибок.

29 декабря могут сказаться последствия переутомления, сложного периода. Сменить курс помешает упрямство. Нужна аккуратность в обращении с техникой, электричеством, оборудованием, снаряжением, бытовыми приборами, новогодними аксессуарами.

Овен

Завтра Овны свободны в выборе, но не всегда верно используют свободу. Например, вызывающе ведут себя с друзьями или пассией. Возможно, вы по инерции живете в боевом режиме и рефлекторно отражаете мнимые атаки, когда надобности в этом уже нет. Звезды советуют гасить в себе закипающее раздражение, претензии, ревность, желание мести - иначе появляется риск накануне праздника лишиться хорошей компании.

Телец

Тельцы завтра проведут день в необычном настроении, в состоянии легкого волнения или даже приятного шока. Звезды подсказывают, что самое главное сегодня – не перегнуть с радикальными шагами, вроде экспериментов со своим образом. Если вы не знаете в этом меры, вам изменит вкус, а ваши креативные поиски начнут кое-кого раздражать. Завтра вы можете поссориться с ревнивым партнером или не вписаться в нужную группу.

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Близнецы

Близнецы завтра обретут четкие ориентиры, начнут мыслить прагматично и конкретно, станут проницательными риск-менеджерами. Широта взглядов и высокая планка запросов будут соседствовать с избирательностью, а романтизм с реализмом. Возможно, кто-то даст вам дельный совет. Конструктивный подход к интересующей теме приведет к отсечению ненужных связей, опасных финансовых решений и явных излишеств.

Рак

Ракам завтра лучше провести этот день в поиске, но помня не только о его приятных и волнующих моментах. «Обратная сторона медали» тоже даст о себе знать. Обстановка склоняет к небезопасным финансовым ходам, покупкам и сделкам сомнительной практической выгоды, эксцентричному творчеству, рискованным увлечениям, нестандартным вкусам в сфере любви и секса. Важный для вас человек или группа завтра будут готовы к диалогу.

Лев

Львы смогут оценить степень своей притягательности, особенно, в качестве партнера, друга или приятного компаньона. Если с вами не хотят иметь дело, возможно, вы чем-то отталкиваете - например, унылым видом или раздражительностью. Вы можете быть чересчур ревнивы, подозрительны, не понимать шуток. Впрочем, и в гладких с виду отношениях вам пока стоит быть начеку: чужой настрой непредсказуем.

Дева

Завтра Девы могут обнаружить, что их креатив не дает желаемого результата, а порой ведет к негативным последствиям. Завтра есть риск переутомиться, получить претензию вместо благодарности или столкнуться с другой неудачей. Звезды советуют позаботиться о здоровье, на него может плохо повлиять волнение и нештатный режим. Поберегите силы для разговора: кто-то, важный для вас, готов озвучить свое предложение.

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Весы

Завтра Весы не готовы к ответственному разговору. Многие Весы предпочтут по инерции продолжать ту игру, в которой нашли свой источник вдохновения. Это может быть волнующая любовная авантюра, рискованный бизнес-эксперимент, общение с детьми или друзьями, подготовка креативной части праздника. Завтра не стоит упускать из виду негативные эффекты своего увлечения, например, дисбаланс, образовавшийся в бюджете.

Скорпион

Скорпионам звезды завтра советуют готовиться к разговору, поездке или важной встрече. Осуществлять такие мероприятия именно сегодня не рекомендуется: при отличном изначальном потенциале, они могут сорваться или пройти неудачно. Не помешает чувство меры в домашних делах - и необычных, и рутинных. Если вовремя не остановиться, и те, и другие приведут к росту напряжения: ссорам, техническим неприятностям.

Стрелец

Стрельцам завтра важно держать в рамках свои личные порывы и не поддаваться чужим, особенно, коллективным. Звезды намекают, что завтра у событий сохраняется приятный фасад, но имеется и малоприятный тыл, который вы можете разглядеть не сразу. Даже в самом невинном мероприятии желательно избегать авантюрного привкуса, принять меры предосторожности вначале и не слишком увлекаться в процессе.

Козерог

Завтра Козероги переходят к более естественному для себя стилю мышления и общения, конкретизируют важные мысли, начинают переоценивать наиболее перспективные идеи. Но делиться ими с кем-либо звезды вам в эти сутки не рекомендуют, ни в шутку, ни всерьез. В текущих делах завтра не помешает лимит на эксперименты: в этот день они продолжаются по инерции и сулят вам больше вреда, чем удовольствия и пользы.

Водолей

Водолеям завтра стоит помнить, что сегодня их вкусы и прихоти имеют негативный побочный эффект. Риск избрать опасную тактику возрастает в любом деле. Вредны старые дурные привычки. Не принесет пользы и растущая импульсивность, нервозность, Если вы плохо владеете собой, то легко создадите себе проблемы своими собственными реакциями на происходящее. Завтра нужна осторожность в обращении с техникой, электричеством.

Рыбы

Завтра звезды советуют Рыбам избегать новых компаний, рискованных авантюр, незнакомых и небезопасных мест. Не стоит принимать приглашение на неформальное мероприятие: в лучшем случае, оно окажется пустой тратой времени. Не стоит завтра спешить налаживать и важные связи с проверенными людьми: в эти сутки для такого общения нет подходящих условий и настроения. Лучше отложить отправку письма, визит, поездку.