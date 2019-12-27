Астролог дала прогноз по Украине на 2020 год

Благоприятный для решительных действий период продлится лишь до начала 2021 года включительно, говорит астролог.

Астролог Людмила Халанская в контексте астрологического прогноза на 2020 год рассказала о том, что благоприятный период для Украины продлится до начала 2021 года.

Далее страну ожидают народные волнения, передает ее слова "Обозреватель".

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"Благоприятный для решительных действий период продлится лишь до начала 2021 года включительно. Потом ситуация изменится, и в 2022 году выльется в новое противостояние народа и власти", – предупредила астролог.

Она уточнила: "Кровавых событий не будет, бояться нам не нужно – бояться надо тем, кто не хочет меняться, кто всеми силами держится за старую систему – именно против них и будет направлен народный гнев".

Вместе с тем астролог заметила: "Но это будет потом. А пока – готовимся к активным ярким процессам, которые уже начинают вступать в силу".

Ранее астролог Людмила Халанская прогнозировала, что 2020 год обещает стать очень важным для нашего государства.