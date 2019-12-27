Названы самые высокомерные знаки Зодиака

Телец сделает все, чтобы привлечь всеобщее внимание к своим проблемам. Он считает, что происходящее в его жизни куда важнее проблем окружающих его людей.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые известны своим эгоцентризмом и привычкой поступать так, как будет удобно только им.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

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Овны славятся своим упорством. Что бы они ни задумали, обязательно сделают. Они достигнут задуманного, и им совершенно неважно, сколько «трупов» они оставят за спиной. Овны думают лишь о себе и своих целях.

Телец

Телец сделает все, чтобы привлечь всеобщее внимание к своим проблемам. Он считает, что происходящее в его жизни куда важнее проблем окружающих его людей. И хотя представители этого знака надежны и являются хорошими друзьями, многих раздражает их нежелание находить компромисс.

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Лев

Представители этого знака известны своей завышенной самооценкой и привычкой все преувеличивать. Чем бы Лев ни занимался, он считает себя самым лучшим. Ему необходимо внимание окружающих, причем в неограниченном количестве. Также ему важно чувствовать, что в нем нуждаются. Самоутверждаясь, Львы ведут себя высокомерно.

Козерог

Люди этого знака настолько любят себя, что считают, будто их мнение – единственно верное. Как только Козерог начнет сомневаться в своем решении или правильности действий, ситуация будто по волшебству сложится так, что виноватыми окажутся все вокруг… кроме него.