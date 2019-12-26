Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит серьезная опасность в 2020 году

Наиболее осторожными, по словам астролога, в 2020 году следует быть Овнам, Тельцам и Козерогам.

О том, какие опасности и вызовы судьбы подстерегают представителей разных знаков Зодиака в 2020 году, рассказывают астрологи.

Так, наиболее осторожными следует быть Овнам, Тельцам и Козерогам, передает SlovoFraza.

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Овен

Опасность, которую пророчат звезды, — семейный раздор. Есть риск, что прежние чувства угаснут. Ожидается много сложных разговоров, которые вряд ли спасут положение. Ситуация дойдет до точки и потребует кардинальных перемен. На этой почве Овны рискуют не только разорвать отношения, но и попасть в эмоциональную яму.

Телец

Предательство близкого человека — вот что лишит твердой почвы под ногами. Велика опасность того, что кто-то из близких обманет ожидания Тельцов и проявит темную строну. Второе, что может выбить из колеи, — эмоциональный срыв. Даже в самой крепкой броне может появиться брешь.

Козерог

Новый год для Козерогов может быть сопряжен с недобросовестной конкуренцией, подковерными играми и заговорами за спиной. Астрологи рекомендуют внимательно присмотреться к коллегам: возможно, кто-то из них втайне будет пытаться убрать вас с дороги. Другой неприятной новостью станут непредвиденные расходы. Козероги славятся своим умением заранее планировать траты, однако в 2020 году будут возникать обстоятельства, требующие крупных денежных вложений.

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