Астролог рассказала, что нельзя дарить на Новый год

Для детей покупайте конструкторы, ролики, скейты, велосипеды, машинки и другие подвижные игрушки, советует астролог.

Выбирая подарки для друзей, детей, любимых и родителей, прислушайтесь к их желаниям. Не тратьте деньги на то, что будет лежать в шкафу годами.

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Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова. "Лучшими подарками станут изделия из дерева, керамики и металла, обереги, брелоки, мягкие игрушки, одежда и кухонная техника, - говорит астролог. - Для детей покупайте конструкторы, ролики, скейты, велосипеды, машинки и другие подвижные игрушки".

По словам астролога, нельзя дарить смартфоны, книги и открытки, деньги и кошельки, золотые украшения и брендовые вещи.

"Для женщин подойдут косметика, духи, сумочки, обувь, украшения и шоколад. Для мужчин - наборы ручных инструментов, часы, автомобильные аксессуары, умные вещи, которые делают более удобным наш быт", - говорит Максимова.