"Огненное кольцо": сегодня произойдет самое опасное в 2019 году солнечное затмение

Наблюдатели смогут видеть это явление в течение 3 минут и 40 секунд.

Сегодня, 26 декабря, произойдет последнее и самое опасное в 2019 году солнечное затмение, во время которого вокруг Солнца как бы образуется «огненное кольцо».

Об этом пишет журнал Esquire.

Читайте также"Время кармы": астролог рассказала об опасностях середины "коридора затмений"Подобное явление происходит, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и не может перекрыть Солнце полностью, в результате чего образуется световое кольцо. Наблюдатели смогут видеть это явление в течение 3 минут и 40 секунд.

Увидеть «огненное кольцо» можно будет:

- в 13:22 в Сингапуре;

- в 9:26 в городе Кожикоде, Индия;

- в 9:33 в городе Джаффна, Шри-Ланка;

- в 6:34 в городе Эль-Хуфуф, Саудовская Аравия (расположен в часе езды от Эр-Рияда – столицы государства).

Ранее УНИАН сообщал, что 26 декабря произойдет кольцеобразное солнечное затмение.