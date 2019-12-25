Гороскоп на 26 декабря: кому повезет, а кому не избежать неприятностей
Астрологи составили гороскоп на завтра, 26 декабря, для представителей каждого знака Зодиака.
Об этом пишет SlovoFraza.
Овен
У Овнов в этот день красноречие позволит добиться многого, поэтому астрологи советуют смело общаться даже с незнакомыми людьми.
Телец
Тельцам звезды рекомендуют оставить самые сложные задачи на конец недели, а в четверг как следует отдохнуть и восстановить силы.
Близнецы
Представителям этого знака лучше придерживаться ритма, который ранее они сами определили для себя в качестве идеального.
Читайте такжеГороскоп на неделю: астрологи рассказали, что звезды сулят знакам ЗодиакаРак
Проблемы с документами и связью могут превратить в мучение командировку Раков, так что им лучше подготовиться к возможным неприятностям.
Лев
Львов астрологи призывают меньше времени уделять окружающим и больше думать о себе, своих планах на будущее и мечтах.
Дева
Травяной чай с утра не будет лишним, он позволит успокоить нервы и снять напряжение.
Весы
Весам в четверг рекомендуется держать руку на пульсе, даже если неприятности появляются ежечасно. Их главная задача состоит в том, чтобы не потерять контроль.
Скорпион
Не советуют астрологи Скорпионам спорить с руководством, не исключено, что их позиция окажется проигрышной.
Стрелец
Стрельцам, вероятно, придется говорить «нет» в ответ на предложения о сотрудничестве. Звезды рекомендуют, если отказывать, то тактично, чтобы не испортить отношения с человеком из-за сиюминутного порыва.
Козерог
Представителям этого знака нужно внимательно относиться к людям, которые дороги, а также не забывать мониторить состояние финансов.
Водолей
Быстрая реакция на смену событий поможет Водолеям первыми добраться до интересного предложения и воспользоваться им.
Рыбы
Рыбам стоит постараться избежать общения с людьми, которые относятся к ним по разным причинам недоброжелательно.