Новолуние 26 декабря: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

По словам астрологов, в это новолуние стоит распрощаться с прошлым, избавиться от негатива.

В конце декабря 2019 года произойдет новолуние. По словам астрологов, для многих людей она станет судьбоносным.

Новолуние в декабре: когда, дата

Новолуние пройдет в созвездии Козерога 26 декабря в 07:16. Сопровождать рождение новой Луны будет солнечное затмение, что делает его особенно опасным.

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Особенность декабрьского новолуния

По словам астрологов, в это новолуние стоит распрощаться с прошлым, избавиться от негатива. Новолуние поспособствует этому, особенно в том, что касается изживших себя отношений.

26 декабря - идеальная дата для подведения итогов 2019-года. Важно проанализировать свои достижения и провалы, составить на будущее карту желаний.

Еще день новолуния, как отмечают астрологи, подходит для избавления от вредных привычек.

26 декабря, по словам астрологов, мы будем испытывать мощное психологическое давление, ведь нас будут подстерегать опасности кольцевого затмения.

Новолуние в декабре: что нужно сделать

- избегать ссор и конфликтов;

- составлять планы на будущее;

- побороть свои страхи и комплексы;

- избавиться от старых ненужных вещей;

- попрощаться с ненужными людьми;

- стать уверенней в себе, проанализировав свои достижения;

- не принимать важных решений;

- не подписывать важных документов.

Новолуние в декабре: что ждет знаки Зодиака 26 декабря

Овен: гороскоп на 26 декабря 2019

Овны могут довольно расслабленно провести этот день. Скорее всего, ни на работе, ни дома не возникнет авральных проблем. При этом может возникнуть неудовлетворенность своим внешним видом, профессиональными достижениями, итогами уходящего года.

Телец: гороскоп на 26 декабря 2019

Тельцы в течение этого дня смогут достичь каждую из поставленных целей. Главное не зазвездиться от новых побед и не превратиться в особу, которая считает себя на голову выше всех остальных.

Близнецы: гороскоп 26 декабря 2019

Близнецам в этот день рекомендуется начать всестороннюю подготовку к грядущему торжеству. Представительницам прекрасного пола самое время определиться с новогодним нарядом. Также не следует забывать о качественном выполнении повседневных обязанностей.

Рак: гороскоп на 26 декабря 2019

Раки 26 декабря могут позволить себе немного лениться. Вероятно, часть из того, что ещё вчера доставляло волнения и неудобства, устранится благодаря поддержке счастливого случая. День подходит для заботы о своём самочувствии.

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Лев: гороскоп 26 декабря 2019

Львам 26 декабря 2019 нежелательно впустую тратить словарный запас. Вряд ли удастся достичь успеха в ходе переговоров с людьми, которые слышат только себя. Лучше сосредоточиться на подведении финальной черты в тех делах, которыми занимались в течение уходящего года.

Дева: гороскоп на 26 декабря 2019

Некоторые Девы в течение этого дня смогут выгодно решить какой-то вопрос (возможно, связанный с переездом, разделом имущества или с куплей-продажей недвижимости). Уважайте мнение близких людей, не сквернословьте в присутствии младшего родственника, воздержитесь от зависти. Девам, связанным с творчеством, можно рассчитывать на вдохновение.

Весы: гороскоп 26 декабря 2019

Весы в этот день вряд ли смогут насладиться психоэмоциональной гармонией. Вероятно, ее нарушит утренний инцидент. Перенастроиться на позитив поможет чей-то изысканный комплимент или подарок.

Скорпион: гороскоп на 26 декабря 2019

Скорпионам в этот день не рекомендуется тратить силы на устранение чьих-то проблем, на долгие выяснения отношений и на переживания о том, что еще под огромным вопросом. День может принести положительные результаты и в личных, и в служебных делах, если не терять уверенность в собственных силах и проявить дипломатию в общении с близкими.

Стрелец: гороскоп 26 декабря 2019

Для Стрельцов 26 декабря повышается вероятность неожиданных происшествий. Нельзя исключать, что объявится человек, с которым связывает противоречивое прошлое. День плохо подходит для принятия важных решений, для крупных жизненных перемен, а также для начала романтической связи.

Козерог: гороскоп на 26 декабря 2019

Некоторые Козероги в этот день сосредоточатся на служебных делах. Тем, кто находится в отпуске или на пенсии, предстоит устранять домашний аврал или решать проблемы близкого человека. Так или иначе, к вечеру, скорее всего, появится большая усталость.

Водолей: гороскоп 26 декабря 2019

Водолеев 26 декабря может потревожить чей-то звонок или личный визит. Есть риск, что на пороге появится назойливый человек, от которого никак не можете освободиться. В остальном этот четверг имеет все шансы пройти достаточно ровно.

Рыбы: гороскоп на 26 декабря

Рыбам в день новолуния не позволительно паниковать, столкнувшись с небольшой заминкой в делах. Проявите настойчивость и терпение, и тогда неприятности завершатся. Также будет не лишним почаще обращаться за советами к друзьям, наделенным большим жизненным опытом или полезными связями. День не лучшим образом подходит для начала и завершения любовной привязанности.

Гороскоп подготовлен по материалам Astroscope.ru

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