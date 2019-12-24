Астролог назвал знаки Зодиака, которые встретят любовь в канун Нового года

Для каких знаков Зодиака новогодняя ночь будет преисполнена волшебства и романтики, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака невероятные любовные приключения в конце декабря. Астролог Павел Глоба уверен, что люди, рожденные под этими знаками, имеют отличные шансы встретить свою вторую половинку в преддверии новогодних праздников.

Глоба назвал четыре знака Зодиака и уточнил самые удачные дни для любовных приключений, передает Styler.

Телец

Телец должен идти навстречу жизни и людям и не упустить возможность выбраться на свидание - пусть даже "всего лишь" со своими друзьями. Там он может завязать новое романтическое знакомство или узнать что-то важное об интересующем его человеке.

Самые лучшие дни Тельца для любви: 26, 27 декабря.

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Рак

Звезды в конце декабря не будут склонять Рака к серьезности и сентиментальности. В романтические отношения он способен принести элементы юмора, игры и флирта. Если у Рака уже есть любимый человек, это позволит ему провести в обществе партнера прекрасный веселый день, не обремененный пафосом и излишними предрассудками. Если же Рак пока одинок, его игривый настрой будет притягивать к нему заинтересованные взгляды.

Самые лучшие дни Рака для любви: 25, 26, 27 декабря.

Дева

Звезды советуют Деве сходить на свидание со своим любимым человеком или же, если она пока одинока, - выбраться куда-нибудь с намерением завести романтическое знакомство. Однако ей следует избегать привычных, насиженных мест. Что-то по-настоящему интересное ждет Деву вне стен привычного кафе или клуба. Так что ей стоит спросить совета у коллег или поискать в интернете, чтобы взять себе на заметку те места, в которых Деве никогда еще не приходилось бывать.

Самые лучшие дни Девы для любви: 26, 29 декабря.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцу отличное время для любви и флирта. Не надо бояться проявить всю свою сексуальность. Стрелец способен играть, дать волю своим чувствам, быть непредсказуемым и ярким - даже своего любимого человека он может, как на первом свидании, немного подразнить и поиграть в кошки-мышки. Если же Стрелец пока один, это отличное время для того, чтобы произвести на нового знакомого впечатление, проведя сеанс обольщения на высшем уровне.

Самые лучшие дни Стрельца для любви: 24, 26, 27 декабря.