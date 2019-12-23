Гороскоп на 24 декабря: что ждет завтра каждый знак Зодиака

Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: оно будет настроено жестко и авторитарно.

Не удивляйтесь, если ваши нервы будут натянуты до предела – завтра гороскоп обещает водоворот бурных чувств, которые способны вылиться в столкновения с окружающими и конфликт интересов. По этой причине старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: оно будет настроено жестко и авторитарно. Впрочем, во многих сферах жизни – от творчества до любви – сильные эмоции способны стать не помехой, а наградой.

В любом случае, завтра не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть, пишет "1001 гороскоп".

Овен

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Завтра все самые удачные мысли и проекты Овна будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха! Вполне возможно, что именно завтра Овен, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.

Телец

Завтра Тельцу следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Телец будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Тельцу завтра стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Близнецы

Завтра настроение Близнецов может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций завтра могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самих Близнецов. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Близнецам завтра необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Рак

Завтра Рак способен потратить день на пустяки – однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Рака может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Лев

Завтра Лев должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Льва многое зависит. Зная об этом, Лев должен завтра постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Дева

Завтра Деве необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет ее к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Дева способна увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Дева старательно раздует его до предела: ее способность давить на самые болезненные точки завтра на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самой Деве? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Весы

Завтра Весы могут ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у них скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Весам завтра необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!

Скорпион

Завтра Скорпион будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Скорпион способен быть к тем, кто ему дорог, – им он завтра просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Завтра Скорпион должен следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.

Стрелец

Завтра Стрелец будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Стрельца будет завтра помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Стрелец смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Козерог

Завтра Стрелец будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Стрельца будет завтра помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Стрелец смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Водолей

Завтра мозг Водолея открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет завтра будоражить кровь Водолея сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Рыбы

Завтра весь день в душе Рыб может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить их из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Рыбам какой-то реальный ущерб. Их способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Рыб завтра способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.