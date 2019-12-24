Двум знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

Среди счастливчиков недели - Овен и Дева.

Астролог Павел Глоба дал гороскоп на неделю, 23-28 декабря, для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил двух представителей зодиакального созвездия, которым повезет в канун Нового года, передает SlovoFraza.

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Овен

Самыми удачными днями для людей этого знака Зодиака станут 24 и 25 декабря. Во вторник и среду их ждет большой финансовый и деловой успех. Будет высока вероятность получить прибавку к зарплате, премию или обрести новый источник доходов. На этой неделе нужно заняться также поисками любви или укреплением существующих отношений.

Дева

Целых три дня на этой неделе звезды будут пребывать в наилучшем расположении духа для Дев: 23, 26 и 27 декабря. Вся неделя в целом и эти три дня в частности идеально подойдут для романтики, знакомств, свиданий, флирта и создания отношений, либо их укрепления. Можно планировать свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека или признаваться в любви. Это очень благоприятное время для общения с людьми и в деловой сфере. Нужно заключать союзы, знакомиться с новыми партнерами.

Ранее астролог Павел Глоба выделил знаки Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко на этой неделе.