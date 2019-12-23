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Два знака Зодиака ждут неудачи в канун Нового года - прогноз астролога

19:21, 23 декабря 2019
Астрология
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Звезды сулят провалы двум знакам Зодиака / фото rabstol.net

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этот период, пишет SlovoFraza

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Весы

Павел Глоба советует Весам не начинать ничего нового на работе и в бизнесе. Нужно сосредоточиться на том, что наиболее важно сейчас и требует максимально быстрого решения. 26 декабря — самый неудачный и опасный день недели. В это время лучше полностью абстрагировать от работы, если будет такая возможность. 

Скорпион

Скорпионам стоит научиться мыслить позитивно на этой неделе. Наиболее важно это будет в конце недели, потому что 29 числа звезды и планеты войдут в сильный диссонанс и дисгармонию, что плохо скажется на настроении и удаче Скорпионов. Возможны неприятные мелкие сюрпризы и в начале недели.

Ранее астрологи рассказали, кому грозят самые большие несчастья в 2020 году и как их избежать.

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Теги: #астролог#Гороскоп