Два знака Зодиака ждут неудачи в канун Нового года - прогноз астролога

Некоторым знакам Зодиака не повезет на этой неделе, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 23 по 28 декабря.

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет нелегко в этот период, пишет SlovoFraza.

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Весы

Павел Глоба советует Весам не начинать ничего нового на работе и в бизнесе. Нужно сосредоточиться на том, что наиболее важно сейчас и требует максимально быстрого решения. 26 декабря — самый неудачный и опасный день недели. В это время лучше полностью абстрагировать от работы, если будет такая возможность.

Скорпион

Скорпионам стоит научиться мыслить позитивно на этой неделе. Наиболее важно это будет в конце недели, потому что 29 числа звезды и планеты войдут в сильный диссонанс и дисгармонию, что плохо скажется на настроении и удаче Скорпионов. Возможны неприятные мелкие сюрпризы и в начале недели.

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