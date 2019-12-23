Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что звезды сулят знакам Зодиака

Астрологи дали прогноз на 22-28 декабря 2019 года.

Появился астрологический прогноз с 22 по 28 декабря для всех знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, какие знаки станут счастливчиками недели, а кому не повезет, пишет SlovoFraza.

Овен

У Овнов намечается судьбоносная “перезагрузка”, кадровые реорганизации. Если доныне совершенствовали профессиональное мастерство, были дисциплинированны, свято придерживаясь должностной субординации, не бунтовали против воспитательного прессинга руководства, все пройдет удачно.

Телец

Если то, что волновало доныне, уже мало интересует, не воодушевляет, это нормально, значит, оно морально себя исчерпало, потеряло значимость и должно освободить место для новых интересов. Попрощайтесь, отпустите с легкостью, не жалея ни о чем. Тогда реальность гостеприимно откроет свои объятия.

Близнецы

Не зарьтесь на чужое, избегайте зависти, то что вам причитается заслуженно, судьба даст. Или отнимет, закрыв таким образом кармические долги. Впрочем утраты компенсируются прибылью с другой стороны. Трудитесь с воодушевлением, вам следует самостоятельно зарабатывать, чтобы обрести финансовую независимость и жить в удовольствие, инвестировать доходы в благие дела.

Рак

Сконцентрируйте силы на супружеской жизни, вместе вы подходите к черте, где начинается новая эра брачных взаимоотношений. Они базируются на дружественной, деловой, финансовой, интеллектуальной взаимоподдержке. Одиночкам следует определиться с половинкой, а тем, кто проживал в гражданском браке, узаконить в ближайшее время отношения. Или разойтись. Решать вам.

Лев

Не хватайтесь за все подряд лишь бы заработать. Придерживайтесь здорового стиля бытия, занимайтесь оздоровительной профилактикой, подобрав для себя индивидуальный режим труда и отдыха. Жизненный тонус на минимуме, во избежание болезней слушайте физиологичные позывные организма, которые подскажут, когда трудиться, а когда развлекаться.

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Дева

Поставьте на первое место личную жизнь: оптимальный вариант – не мимолетные романтичные приключения на стороне, а возвышенная любовь. Она вас преобразит, сделает счастливыми, простимулирует творческие каналы. Но многие Девы, прикованы кармическими цепями к объекту поклонения, сейчас пришло время от них освободиться.

Весы

Сценарии событий будут выныривать из прошлого для расплаты с долгами перед родными, создания семейного благополучия, решения вопросов с недвижимостью, жильем, землей. Личная жизнь требует преображения. Искореняйте эгоизм и цените то, что имеете. Главное не потерять работу, здесь место судьбоносных событий.

Скорпион

Если на вас давят цепи обязанностей, требуя сидеть на одном месте, это противопоказано. Жизненный “кислород” – это движение, регулярная смена обстановки, яркие впечатления, общение с людьми продвинутыми, высоко образованными, благочестивыми, иностранцами. Повседневные, ни к чему не обязывающие контакты с людьми отходят в прошлое.

Стрелец

Перезагрузка вас ждет в сфере желаний. Крылья разнообразных прагматичных “хочу” судьба обрежет, и не ропщите. Поскольку многие из них вам вредны и не идут в ногу с духом времени. Так надо для укрощения эгоизма. Но если доныне жили экономно, а заветные покупки, приобретения – в будущем пойдут вам на пользу, финансовые запасы достаточные – преград не будет.

Козерог

Не ставьте никому палки в колеса, выигрывает тот, кто уступает пальму первенства. Иначе останетесь у разбитого корыта!

Водолей

На тайном фронте бытия разворачиваются судьбоносные события. Возьмите тайм-аут, отойдите в тень. Суета вредна, плывите по течению обстоятельств, решая прежде всего чужие проблемы, тогда не промахнетесь. Регулярно оглядывайтесь назад и подводите итоги года, пришло время сделать собственные выводы.

Рыбы

“Фильтрации” подвергнется дружеское окружение, тот с кем старые убеждения, взгляды разошлись, – уже не интересен, – уйдет от вас. А кто любим и симпатичен, с кем душа веселится и поет – останется, невзирая на разное мировосприятие.