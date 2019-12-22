Гороскоп на 23 декабря 2019: кому астрологи прогнозируют завтра успех, а кому – проблемы

В понедельник, по прогнозам астрологов, возможны споры и конфликты, однако именно завтра будет легче признаться в своих затаенных чувствах.

Гороскоп на понедельник, 23 декабря, имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности вызывать раздражение - и ваше, и окружающих. День обострит реакцию на происходящие события, что может обернуться большим количеством споров и конфликтов. Любое, даже мало-мальское давление, может вызвать резкое противодействие. Зато именно завтра вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.

Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках, иначе излишняя прямота может обернуться трещиной в отношениях с близкими, пишет 1001goroskop.

Овен

Овен будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Овен готов в любой ситуации идти на принцип. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его заостренную принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выключить».

Телец

Телец будет настоящим максималистом! Ему захочется определенности во всем. Он будет легче обычного принимать решения, однако они будут слишком категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров, Тельцу следует мягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.

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Близнецы

Близнецам необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что они считают нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут их провоцировать! Так что лучше для них завтра держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Рак

Рака, возможно, понадобятся примирители - настолько резким и категоричным он завтра способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Рак может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Лев

Лев способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! Лев будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Завтра Лев может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Дева

Дева рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Весы

Завтра ситуация потребует от Весов решать свои финансовые вопросы. Поиски новой работы, дополнительный источник дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Весов хватит решимости и возможности довести все до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Весам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.

Скорпион

Скорпіон не буде схильний погоджуватися з чужою думкою, зате здатен кого завгодно змусити погодитися зі своєю! Завтра на перше місце він буде ставити свої інтереси і своє могутнє «Я». Не дивно, якщо така позиція буде раз у раз зіштовхувати Скорпіона лобами з іншими людьми. Скорпіон же буде налаштований філософськи: якщо оточуючі з ним не згодні, це їхні проблеми.

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Стрелец

Стрелец будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. Звезды гороскопа советуют Стрельцу расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию завтра ему не под силу, значит, с ней нужно смириться и постараться к ней приспособиться.

Козерог

Завтра, чтобы день прошел без эксцессов, Козерогу просто необходимо проявлять гибкость! Его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков всюду, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Козерогу следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Водолей

Водолей способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Кроме этого, звезды гороскопа советуют ему завтра подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, вы примите завтра, впоследствии могут сильно облегчить вам жизнь.

Рыбы

Рыбы могут испытывать желание взять кого-то под свою защиту. Возможно, они станут свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у них поддержки, или же Рыбы просто займут чью-то сторону в конфликте. Однако Рыбам следует помнить, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая ветвей в костер конфликта.