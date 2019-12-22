"Их ждет безграничное везение": астролог назвал счастливчиков конца декабря

Для четырех знаков Зодиака, по прогнозу Павла Глобы, конец 2019 года будет очень удачным.

Гороскоп на конец 2019 года обещает безграничное везение четырем знакам Зодиака. Однако удержать удачу им помогут только решения, принятые не сердцем, а умом.

Астролог Павел Глоба считает, что положение небесных тел будет способствовать в делах Овнам, Львам, Скорпионам и Близнецам, передает "РБК-Україна".

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Овны. В конце декабря у овнов финансовое положение будет таким стабильным, что можно позволить себе любые дорогостоящие покупки. У них даже останутся деньги на долгожданное путешествие. Связано это будет с тем, что в конце декабря Овны ежедневно будут привлекать удачу и, если смогут вовремя ею воспользоваться, смогут вытянуть "счастливый билет".

Львы. Львы до конца года могут проявить свои лучшие деловые качества. Они смогут детально разобраться с любой работой и выполнить ее с максимально высоким качеством. Сроки выполнения плановых работ также будут соблюдаться. Начатые на этой неделе новые дела следует пытаться обязательно довести до полного завершения - для этого у них будут все условия. Астролог советует Овнам прилагать усилия к тому, чтобы улучшить условия труда на рабочем месте, тогда удача будет на их стороне.

Скорпионы. Представители этого знака в декабре 2019 способны достичь впечатляющих результатов, если будут проявлять инициативу в делах. Также очень важно не тратить время на долгую раскачку и энергично включаться в работу. Это хорошее время для укрепления и развития деловых связей. Следует отдавать предпочтение контактам с людьми старше и опытнее - в этом случае Скорпионы могут быть уверены в надежности и выполнении данных вам обещаний. Это время, когда Скорпионы способны быстро нарабатывать полезный опыт и приобретать навыки во взаимодействии с другими людьми. При соблюдении всех рекомендаций астролог уверен - удача будет идти в ногу с их делами.

Близнецы. Близнецам в конце декабря 2019 года удастся существенно повысить уровень профессионального мастерства. Они будут склонны настойчиво разбираться с множеством деталей в работе, с тем, чтобы сделать свою работу более эффективной и продуктивной. Это приведет к существенному материальному обогащению и сопровождения удачи во всех начинаниях.

Ранее астролог Павел Глоба указал на трех представителей зодиакального круга, которых в конце 2019 года ожидают серьезные финансовые проблемы.