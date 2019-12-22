Гороскоп на 22 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

Сегодня, 22 декабря, возрастает шанс выдержать сложный экзамен в понедельник, пройти проверку, минимизировать ущерб и др. В то же время звезды рекомендуют перед началом недели хорошо отдохнуть.

Сегодня дела, и эмоции будет несложно удержать под контролем. Роковые ситуации и ошибки не выйдет отменить, но удастся стабилизировать обстановку и решить вопрос конструктивно.

Возрастает шанс выдержать сложный экзамен в понедельник, пройти проверку, минимизировать ущерб и др. В то же время звезды рекомендуют перед началом недели хорошо отдохнуть.

Овен

Воскресенье поможет Овнам прийти в себя после шока и спокойно принять нужные меры. Есть предпосылки для спасения проекта, успешного прохождения экзамена, эффективной работы в опасных условиях. Помимо опыта и чутья, многие Овны сегодня будут располагать дополнительной поддержкой: грамотным планом, страховкой, подходящим оборудованиеи и снаряжением. У «необстрелянных» Овнов будет хороший наставник или супервизор.

Телец

Сегодня Тельцы могут надеяться на стабилизацию совместных дел и нормализацию психологического фона в отношениях. Чтобы окончательно закрепить эффект, с вашей стороны важно вовремя замять ситуацию и не поминать зла. Если на горизонте появилась влиятельная персона, в ваших интересах наладить с ней дружеский контакт, но без фамильярности.

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, которым звезды сулят удачу в 2020 году

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно развлечься или расслабиться, так как хлопоты этого дня нельзя отложить. Не исключен вызов на службу, срочный случай в бизнесе. День подходит для влажной уборки, лечебно-профилактических мер, ремонта, дрессировки питомца. Разрастание фронта работ, усталость и недомогание сегодня маловероятны, если вы сразу сконцентрируетесь на задаче, наметите список дел, запасетесь необходимым.

Рак

Сегодня жизнь подскажет Ракам безболезненный для них способ наладить личную жизнь, угодить сильным мира сего, найти подход к детям, стабилизировать сотрудничество. Многие Раки сегодня проделают сей маневр интуитивно: выберут подходящий образ действий или вариант хобби, примкнут к нужной персоне (группе). Лишь самые отчаянные Раки-авантюристы, коих в природе немного, сегодня продолжат поиск рискованных приключений.

Лев

Сегодня звезды призывают Львов сделать все возможное для стабилизации семейной атмосферы, для устранения угрозы дому, имуществу, бизнесу или территории. Также, этот день помогает нормализовать отношения. Если претензии обострены до предела, важно снизить градус волнения до приемлемого уровня. Сегодня принятые меры не отменят фатальный поворот событий, но помогут вам разрешить проблему более конструктивно.

Дева

Девы сегодня могут рассчитывать на удачный либо нейтральный исход событий. Сложная ситуация постепенно придет в норму, но приписывать заслугу усмирения бури себе вам явно не стоит. Это случится скорее по логике обстоятельств, а не в результате ваших личных усилий. Но вы смело можете гордиться собой, если сохраняли спокойствие, не создавали лишней суеты и не мешали ситуации развиваться по ее законам.

Весы

Сегодня Весам стоит держать в порядке бюджет, контролировать сделки и движение средств. Организованность не помешает и по отношению к вещам, инструментам. В воскресенье полезно провести инспекцию, упорядочить системы хранения, проверить старые запасы, определить степень ветхости вещей и строений, выделить активы, подлежащие ремонту или реструктуризации. Возможен интерес к фамильным ценностям, раритетной технике.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит успеть сделать как можно больше, так как есть возможность выбирать собственный ритм действий и контролировать обстановку. Жизнь подтвердит вашу правоту и укрепит ваши позиции. В окружении появится расположенное к вам авторитетное лицо или кто-то, готовый признать вашу силу. Если вы честолюбивы, то легко станете лидером (хотя, возможно, не станете афишировать этот факт).

Читайте также"Их ждет безденежье": астролог назвал неудачников конца декабря

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам избегать публичности и действовать в строгой тайне. Покров таинственности нужен вовсе не для романтики: в ближайшие годы вам часто придется действовать в подобном режиме, и не по вашей воле, а в силу необходимости. Хранить секреты и демонстрировать полную невозмутимость в воскресенье важно вдвойне, если вы находитесь на чужой территории, ведете сложный бизнес или опасную игру.

Козерог

Для Козерогов этот день будет изначально благоприятен и стабилен. Проблемы возможны из-за настроя: уныния, мрачности или мнительности. Хорошо заниматься защитой прежних достижений и развитием бизнеса, ориентированного в будущее. Как по маслу пойдут дела у Козерогов, проявивших выдержку и не поддавшихся искушению свернуть с пути. Если вы все же сделали ошибку, сегодня есть возможность минимизировать ущерб.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что сегодня для них безопасны лишь грамотные закулисные ходы. Если ситуация требует от вас действий, желательно предпринимать их под прикрытием, а также иметь в них какую-то защиту, страховку. Не стоит без причины демонстрировать всем и каждому свой высокий профессионализм, открывать миру свое прошлое или тайные слабости. Не лучший момент и для демонстрации симпатий.

Рыбы

Рыбам сегодня предстоит хладнокровно подсчитывать прибыли или убытки. К счастью, удач будет больше, а в худшем случае, вы останетесь «при своих». Осторожные, ленивые или ограниченные в своих ресурсах Рыбы будут пристально следить за ходом чужой игры, что тоже небесполезно: виртуальный тренинг с обучением на чужих ошибках пригодится на будущее. Будьте внимательны: у вас может появиться новый друг.