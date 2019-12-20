Двум знакам Зодиака сказочно повезет в канун Нового года - астрологи

Среди счастливчиков декабря 2019 - два знака Зодиака.

В конце года все мы любим подвести итоги, вспомнить все самое приятное и оставить в прошлом негатив.

Астрологи рассказали, какие события ждут представителей двух знаков Зодиака под Новый год, передает SlovoFraza.

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Каким знакам Зодиака сказочно повезет до конца 2019 года

Лев

Львы под конец декабря возьмут удачу в свои руки и смогут поставить финальный аккорд так, что старт 2020 года будет ярким и незабываемым. Поэтому Львам лучше не размениваться перед Новым годом на множество небольших дел, а сфокусировать все внимание на паре-тройке действительно важных и значимых. Такая расстановка приоритетов принесет больше вдохновения и поможет качнуть маятник Фортуны в свою сторону.

Стрелец

Предновогодний гороскоп Стрельцов содержит важную и очень приятную в перспективе новость: Стрельцы за декабрь могут закрыть гештальты в старых отношениях. Пора примириться с друзьями в ссоре, отказаться от токсичных личностей, разобраться в текущих проблемах и шагнуть в будущее с уверенностью, с поддержкой в лице по-настоящему близких и дорогих сердцу людей. В 2020 году они станут союзниками Стрельцов и их опорой.