Гороскоп на 20 декабря: что ждет завтра каждый знак Зодиака

День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли.

Завтра гороскоп очень удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом. Впрочем, и для остальных звезды обещают усиление интеллектуальной активности и повышенную работоспособность. Завтра будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.

Также день прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам – завтра шоппингом будут руководить не эмоции, а трезвый расчет, так что риск потратить деньги впустую минимален, передает "1001 гороскоп".

Овен

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Завтра в каком-то вопросе от Овна может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Овну торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, завтра Овну не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Овен думает, появится еще и третий вариант?

Телец

Завтра, каким бы опытом Телец ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Тельца под свой личный контроль. А может быть, Телец почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, завтра ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Близнецы

Завтра звезды гороскопа предлагают Близнецам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Близнецов вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но завтра – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Близнецы обнаружат, что на своем месте они уже достигли «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае им стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Рак

Завтра Раку ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Рака попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Рака в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого завтра не следует, иначе Рак будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Лев

Завтра Льву в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих завтра вряд ли будет совпадать с мнением Льва, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Льву уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Дева

Завтра день потребует от Девы таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Девы только фактов. Ничто завтра не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Девы: «мне кажется» и «я думаю». Если Дева хочет, чтобы ее заметили и оценили, завтра ей стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Весы

Завтра в течение дня Весы будут неравнодушны к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Весы сумеют разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Весы не найдут завтра достойное применение своей внимательности, то рискуют растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Скорпион

Завтра Скорпион не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Скорпиона получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Скорпион завтра должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Стрелец

Завтра – отличный день для того, чтобы Стрелец завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Стрельцу может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Стрелец завтра может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Козерог

Завтра звезды гороскопа настоятельно советуют Козерогу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Козерога или же о том, как устроить свою личную жизнь, завтра – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это завтра, Козерог сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Водолей

Завтра у Водолея есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Водолей завтра может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Рыбы

Завтра Рыбам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Рыбы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это завтра – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.