Астрологи составили рейтинг самых опасных разлучниц по знаку Зодиака

Женщины стихии Воды - самые опасные разлучницы из всего гороскопа.

Астрологи составили рейтинг самых опасных разлучниц среди знаков Зодиака.

На первом месте оказались женщины, родившиеся по знаку Зодиака в стихии Воды - Скорпионы, Рыбы и Раки, передают "Новости Ю".

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Скорпион

Это действительно роковая женщина, сексуальная и умная одновременно. Победить такую соперницу очень сложно: мужчина практически моментально становится ее жертвой. Женщина-Скорпион - прирожденный психолог и манипулятор. Она сразу видит слабые стороны и бьет по ним. Главный недостаток такой разлучницы — ее меркантильность.

Рыбы

Ее сильными сторонами являются ум, интуиция и чувственность. Но есть у этой разлучницы и слабые места — влюбчивость и непостоянство. Она совершенно не умеет долго любить одного мужчину. Даже на расстоянии и платонически. Поэтому вам нужно только открыть мужчине глаза на ее неверность. И их роман закончится, так и не начавшись.

Рак

В глазах мужчин выглядит женщина-Рак вечной девочкой, скромной и беззащитной. Рядом с ней любой мужчина, даже самый слабый, ощущает себя, как минимум, Геркулесом. Такую соперницу нужно спровоцировать — когда маска слетит, проявится ее истинная природа. Разлучница-Рак в борьбе за мужчину ведет себя слишком хладнокровно и совершенно не знает стыда. Увидев ее истинное лицо, мужчина сам сбежит куда подальше.