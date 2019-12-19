Гороскоп 2020: три знака Зодиака ждет головокружительный успех

Среди счастливчиков 2020 года - Козерог, Телец и Дева.

Представителям каких знаков Зодиака повезет в 2020 году больше всего, рассказала астролог Марина Скади.

Она подготовила топ самых удачливых знаков Зодиака, передают "Факты".

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Гороскоп удачи на 2020 год: кому повезет в новом году

Козерог

Удача в 2020 году больше всего улыбнется Козерогам. У вас получится избавиться от постороннего влияния. Карьера будет медленно, но успешно развиваться. Также у вас получится основать собственный бизнес, производство или проект, однако не забывайте систематизировать свои дела.

Саморазвитие и повышение квалификации – главные спутники для старта нового этапа в жизни. У вас получится заявить о себе как о профессионале высоко класса, а там и повышение социального статуса не за горами.

Телец

Для Тельцов 2020 год также будет удачным, но это касается больше любви и семьи. Если решитесь жениться в этом году, то точно не прогадаете, то же самое и с покупкой жилья.

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Кроме того, представителей этого знака ожидают карьерные и деловые свершения, которые помогут получить новую должность или финансовое благополучие.

Не бойтесь защищать свои убеждения. Год будет интересным и удачным, особенно если посвятите время литературному творчеству, издательскому бизнесу, искусству или рекламе.

Дева

У Дев в 2020 году появится реальна возможность улучшить качество своей жизни. Вас будут сопровождать полезные знакомства, творческий подъем и счастливый шанс.

Способность радоваться укрепит романтические отношения, к вам может прийти большая любовь, может появиться ребенок в семье.

У вас выйдет получить поддержку коллег и покровительство руководства, а также укрепить свой авторитет.