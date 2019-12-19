Гороскоп 2020: три знака Зодиака ждет головокружительный успех
Представителям каких знаков Зодиака повезет в 2020 году больше всего, рассказала астролог Марина Скади.
Она подготовила топ самых удачливых знаков Зодиака, передают "Факты".
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Гороскоп удачи на 2020 год: кому повезет в новом году
Козерог
Удача в 2020 году больше всего улыбнется Козерогам. У вас получится избавиться от постороннего влияния. Карьера будет медленно, но успешно развиваться. Также у вас получится основать собственный бизнес, производство или проект, однако не забывайте систематизировать свои дела.
Саморазвитие и повышение квалификации – главные спутники для старта нового этапа в жизни. У вас получится заявить о себе как о профессионале высоко класса, а там и повышение социального статуса не за горами.
Телец
Для Тельцов 2020 год также будет удачным, но это касается больше любви и семьи. Если решитесь жениться в этом году, то точно не прогадаете, то же самое и с покупкой жилья.
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Кроме того, представителей этого знака ожидают карьерные и деловые свершения, которые помогут получить новую должность или финансовое благополучие.
Не бойтесь защищать свои убеждения. Год будет интересным и удачным, особенно если посвятите время литературному творчеству, издательскому бизнесу, искусству или рекламе.
Дева
У Дев в 2020 году появится реальна возможность улучшить качество своей жизни. Вас будут сопровождать полезные знакомства, творческий подъем и счастливый шанс.
Способность радоваться укрепит романтические отношения, к вам может прийти большая любовь, может появиться ребенок в семье.
У вас выйдет получить поддержку коллег и покровительство руководства, а также укрепить свой авторитет.