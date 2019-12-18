Названы самые злые знаки Зодиака

Причиной злой сущности человека может стать знак Зодиака, под которым он родился.

Сталкиваясь со злым человеком, мы меньше всего думаем о том, что причиной такой - неприятной - его сущности может стать знак Зодиака, под которым он родился. И совершенно напрасно так делаем, поскольку зачастую именно этот фактор определяет уровень злобы, которую может проявлять человек.

О том, какие знаки зодиака являются самыми злыми рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок, передают "Факты".

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Овен

"На первое место в рейтинге самых злых знаков зодиака астрологи часто ставят знак Овна, и изрядная доля истины в этом есть, не зря же его небесным покровителем является самая «злая» планета Солнечной системы - Марс, - считает Валентина. - Правда, свою темную сторону представители этого знака обнаруживают не сразу, поначалу они кажутся милейшими созданиями и душой общества. Если охарактеризовать Овна в двух словах, то можно сказать что он - «брызги шампанского»: они остроумны, умеют поддерживать беседу и легко находят общий язык с любым человеком. К положительным качествам представителей знака можно отнести и умение выстраивать отношения: Овны - прекрасные друзья, которые считают, что дружба - понятие круглосуточное, и придут на помощь в любое время дня и ночи", - говорит астролог.

Таким позитивным образом Овны проявляют себя ровно до того момента, пока кто-нибудь их не разозлит. А вывести из себя представителей этого знака легче легкого: вполне достаточно сделать что-то не так, как они хотят или просят. К счастью как для самих Овнов, так и для окружающих их людей, вспышки злобы длятся у них недолго, после чего они снова становятся «белыми и пушистыми».

Скорпион

На втором месте находится Скорпион. Его представители выглядят приветливыми, застенчивыми и даже в чем-то наивными, но это не более чем видимость. Скорпион опасен «подводными камнями», которые не сразу видны окружающим его людям, он копит нанесенные ему обиды и злобу и ждет, когда их количество перейдет в качество и он созреет для мести. Да, Скорпионы очень мстительны и любят нанести удар неожиданно, ведь так больнее. Не зря их покровителем является Плутон - одна из самых злых и таинственных планет.

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По большому счету представители этого знака не прощают измен и предательства, на ежедневном - бытовом - уровне их злит неуважение и нежелание считаться с их мнением. Причем Скорпиону совершенно неважно, имел ли место факт неуважения на самом деле или ему просто так показалось. От «возмездия» провинившегося перед ним человека это не спасет. Отличительная черта Скорпионов от вспыльчивого, но отходчивого Овна в том, что по ним не скажешь, что они на вас обиделись. Их жертва чаще всего бывает уверена, что все случившееся, как принято говорить, быльем поросло, но Скорпионы ничего не забывают и не прощают. Представители этого знака являются самыми опасными врагами, поэтому отношения с ними до такой стадии лучше не доводить. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Скорпионы кусают не только других, но и себя - их злость направлена и против них самих.

Водолей

На третьем месте этого рейтинга знак Водолея. Его представители превыше всего ценят свою свободу, и горе тем, кто - в недобрый для себя час - решится на нее посягнуть. Водолеи опасны своей непредсказуемостью. Окружающие никогда не знают, чего от них ожидать. Проявить свою злобу они могут внезапно, в самый неожиданный момент, когда человек этого совсем не ждет. Такое поведение диктует представителям их небесный покровитель - взрывоопасный Уран. Более того, его озлобление кажется совершенно немотивированным, точнее, понятным только ему, остальные считают, что повода для такой реакции у Водолея быть не может. Жить рядом с представителями этого знака - все равно что сидеть на пороховой бочке: может рвануть через секунду, а может и не рвануть вообще.