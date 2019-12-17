Три знака Зодиака поймают удачу за хвост в 2020 году - прогноз астролога
Согласно гороскопу, составленному астрологом Павлом Глобой, стрела удачи прилетит к Близнецам, Ракам и Водолеям. Этим знакам Зодиака удастся кардинально изменить свою жизнь и начать в 2020 году все по-новому.
При этом хозяйка наступающего года Белая Крыса будет во всем им содействовать, передает Диалог.UA.
Близнецы
Близнецам в 2020 году судьба преподнесет второй шанс в личной жизни. Это может быть возобновление отношений с бывшим возлюбленным или встреча с новым человеком, с которым в перспективе возможны любовь, долгосрочные и крепкие отношения.
Близнецы, которые ушли от второй половинки, но мечтают вернуться, могут смело работать над этой идеей. Судьба им в этом поможет.
Одиноких Близнецов ждут интересные и романтические встречи, и по прогнозу астролога, многие из них закончатся длительными и серьезными отношениями.
Читайте такжеДвум знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог
Рак
Второй шанс для Раков заключается в том, что наконец-то сбудется их мечта о смене старой работы на новую и более оплачиваемую.
Глоба советует – не бойтесь при этом остаться ни с чем. Звезды вас поддержат и помогут принят верное решение.
Ракам поступит много хороших предложений, но покупаться только лишь на солидную зарплату не стоит. Подумайте хорошо, и взвесьте все "за" и "против", не сомневайтесь в правильности выбранного пути.
Водолей
В 2020 году второй шанс Водолеев будет выражаться в улучшении состояния здоровья, тем более, что для этого появится масса вариантов. Водолеи с "подорванным здоровьем" получат шанс вылечиться. Но при этом нельзя отказываться от походов к врачам и профессионального лечения – доверьте себя знатокам.
Глоба советует Водолеям начать здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.