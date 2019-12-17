Три знака Зодиака поймают удачу за хвост в 2020 году - прогноз астролога

Несколько знаков Зодиака, которые назвал астролог Павел Глоба, 2020 год начнут с "белого старта", оставив позади все неприятности.

Согласно гороскопу, составленному астрологом Павлом Глобой, стрела удачи прилетит к Близнецам, Ракам и Водолеям. Этим знакам Зодиака удастся кардинально изменить свою жизнь и начать в 2020 году все по-новому.

При этом хозяйка наступающего года Белая Крыса будет во всем им содействовать, передает Диалог.UA.

Близнецы

Близнецам в 2020 году судьба преподнесет второй шанс в личной жизни. Это может быть возобновление отношений с бывшим возлюбленным или встреча с новым человеком, с которым в перспективе возможны любовь, долгосрочные и крепкие отношения.

Близнецы, которые ушли от второй половинки, но мечтают вернуться, могут смело работать над этой идеей. Судьба им в этом поможет.

Одиноких Близнецов ждут интересные и романтические встречи, и по прогнозу астролога, многие из них закончатся длительными и серьезными отношениями.

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Рак

Второй шанс для Раков заключается в том, что наконец-то сбудется их мечта о смене старой работы на новую и более оплачиваемую.

Глоба советует – не бойтесь при этом остаться ни с чем. Звезды вас поддержат и помогут принят верное решение.

Ракам поступит много хороших предложений, но покупаться только лишь на солидную зарплату не стоит. Подумайте хорошо, и взвесьте все "за" и "против", не сомневайтесь в правильности выбранного пути.

Водолей

В 2020 году второй шанс Водолеев будет выражаться в улучшении состояния здоровья, тем более, что для этого появится масса вариантов. Водолеи с "подорванным здоровьем" получат шанс вылечиться. Но при этом нельзя отказываться от походов к врачам и профессионального лечения – доверьте себя знатокам.

Глоба советует Водолеям начать здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.