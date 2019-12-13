Астролог назвал три знака Зодиака, представительницам которых сложно выйти замуж

Самых неподходящих невест по гороскопу назвал известный астролог Павел Глоба.

Когда дело доходит до свадьбы, то в качестве спутника жизни выбирают человека надежного и ответственного. Это касается как мужчин, так и женщин. Чтобы стать хорошей супругой мало быть красивой и хозяйственной, большую роль играет и характер.

Павел Глоба раскрыл секрет, какие знаки являются неподходящими невестами и почему их не берут в жены, пишет "Версия".

Близнецы

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Ветряные Близнецы не могут сидеть на месте и очень часто спонтанно меняют свое место нахождения - за такими невестами нужен только успевать следить. Известный астролог также отмечает, что Близнецы редко испытывают к кому-то серьезные чувства, а также в большинстве случаев думают только о собственном благополучии. Из женщин Близнецов выходят не самые заботливые хозяйки и переживающие жены, поэтому их редко зовут под венец.

Рыбы

Сложно выйти замуж и Рыбам. Очень часто женщины этого знака витают в облаках и не замечают окружающего их мира. Подобно Близнецам, они думают в первую очередь о себе и редко задумываются об окружающих. Мужчины стараются избегать Рыб, так как женщины этого знака целятся в первую очередь на финансовое благосостояние партнера, а не на его чувства.

Скорпион

Ветряная как Близнец и расчетливая, как Рыбы - женщина Скорпион. Хоть знак и отличается трудолюбием, хозяйственностью и преданностью, мужчины стараются их избегать. Все дело в том, что в случае спора они не готовы принять мнение супруга и пойти на компромисс. В принятии решения семья или они, Скорпионы предпочту второе. Сложно положиться на человека, который не думает об общем будущем, поэтому Скорпионам редко делают предложение руки и сердца.

Астролог отмечает, что эти три знака можно описать как «зодиакальный венец безбрачия». Однако, все можно исправить, если знаки Близнецы, Рыбы и Скорпионы начнут слушать других, станут менее эгоистичными и будут прислушиваться к окружающим.