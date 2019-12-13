Гороскоп на 14 декабря: что звезды сулят завтра знакам Зодиака

Астролог рассказал, что нас ждет в субботу, 14 декабря.

Появился гороскоп Павла Глобы на 14 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Он рассказал, кому в этот день светят великие свершения, а кому лучше вести себя тише воды, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам нужно быть готовыми к тому, что 13 декабря на вас свалятся все дела мира. Вы будете отвечать за все вокруг. Будьте стойкими и у вас все получится.

Телец

У Тельцов была жутко напряженная неделя, которая закономерно закончится такой же пятницей. Вы будете стараться успеть доделать все дела, чтобы позволить себе наконец-то расслабиться хотя бы на выходных. Впрочем, будьте готовы, что скоро на вас свалится много бытовых забот.

Близнецы

Близнецам же гороскоп на 14 декабря обещает весьма спокойный день. Вокруг вас воцарится полный штиль. Может быть это затишье перед бурей? Будьте осторожнее.

Рак

Ракам в пятницу следует держать себя в руках, поскольку вы можете попасть в ситуацию, которая заставит вас выплеснуть эмоции на окружающих. Не стоит этого делать.

Лев

Львам 14 декабря светит неожиданная прибыль. Возможно вам вернут старый долг или же подкинут деньжат в качестве премии. Также Львам в этот день может везти в азартные игры. Стоит рискнуть.

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Дева

Девам гороскоп на 14 декабря рекомендует воздержаться от вредных привычек. Пятница – хорошее время, чтобы позаботиться о своем здоровье и начать жизнь с чистого листа.

Весы

Внутри Весов в эту пятницу будет бурлить океан нерастраченной энергии. Вы сможете свергнуть горы, приготовить обед на десять человек, сходить на свидание, а после еще и танцевать всю ночь в клубе. Откуда в вас ее столько?

Скорпион

Скорпионы упорно шли к намеченной ими цели и в пятницу им наконец-то удастся ее достичь. Вы молодцы, поскольку не отступили перед трудностями, а теперь можете пожинать плоды.

Стрелец

Стрельцам в этот день лучше не перетруждать себя умственной работой, а заняться физическим трудом. Пользы будет гораздо больше.

Козерог

День будет полон интересными событиями и яркими впечатлениями. Вам захочется повторить такой еще раз.

Водолей

Не стоит идти на поводу собственных желаний. За проявлением эгоизма вы не заметите потребностей близких.

Рыбы

В этот день кому-то из вашего окружения понадобится ваша помощь или совет – не отказывайте, если можете помочь.