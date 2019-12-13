Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет счастье в канун Нового года
Гороскоп на конец 2019 года говорит о том, что последние дни уходящего года станут очень счастливыми для некоторых знаков Зодиака.
Возможны неожиданные встречи, яркие события и приятные сюрпризы. Астрологи советуют в последние дни декабря отдать все долги, простить всех своих врагов и встретить год Белой Металлической Крысы в хорошем настроении, передает Styler.
Тельцы
Самый лучший совет для представителей этого знака Зодиака – проще относиться к происходящему. На любые мелочи стоит реагировать стойко и без излишней раздражительности.
Все задачи тогда решатся сами по себе, а Новый год принесет покой и радостные новости.
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Близнецы
Конец декабря для Близнецов пройдет под стрелами Амура, и самые серьезные изменения произойдут именно в любовной сфере. Астрологи предупреждают, что зацикливаться не стоит, а свое внимание нужно переключить на новое хобби. Кроме того, нужно отпустить все страхи и смело открывать новые горизонты.
Львы
Конец декабря для Львов станет ярким и незабываемым, и удача будет сопровождать представителей этого знака Зодиака во всех делах.
Для того, чтобы Фортуна не отвернулась, стоит не распыляться на все дела подряд, а сфокусироваться на нескольких крупных и важных.
Стрельцы
У Стрельцов конец декабря станет очень важным и перспективным – им предстоит закрыть гештальты в старых отношениях, отказаться от токсичных личностей в своей жизни, помириться с друзьями, разобраться в текущих проблемах и смело шагнуть навстречу самым дорогим и близким людям, которые станут опорой и поддержкой в 2020 году.
Ранее астролог Павел Глоба в своем прогнозе указал на троих представителей зодиакального круга, финансовые дела которых в 2020 году улучшатся.