Гороскоп на 13 декабря: что ждет завтра каждый знак Зодиака

Астролог составил гороскоп на пятницу, 13 декабря.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на пятницу, 13 декабря, для всех знаков Зодиака.

3 декабря 2019 года предвидится повышенный романтизм в общении между полами, передает SlovoFraza.

Овен

Овнам в этот день можно рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств. Есть шанс получить утвердительного рода ответ на какой-то важный вопрос, решить проблемы, связанные с финансовым дефицитом или избавиться от мучительных переживаний по поводу своей любовной привязанности.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется воздержаться от любого рода партнерств. Высок риск стать жертвой «кидал» или мошенников. Пятница принесет позитивные эмоции всем, кто недавно влюбился или состоит в паре со стажем. Скорее всего, вечер этого дня закончится в атмосфере романтики. Тем, кто всё ещё ищет любовь, рекомендуется отказаться от роли затворников.

Близнецы

У Близнецов сегодня предвидится довольно крупный расход. Скорее всего, придётся экстренно отремонтировать (заменить) какой-то домашний прибор или транспорт. Не исключены звонки от людей, которые считают вас своей марионеткой (возможно, речь о начальстве или о властном родителе). Компенсацией за весь негатив может стать чей-то внезапный визит (лучшего друга или особы, которой давно симпатизировали).

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Рак

Некоторые Раки в этот день будут видеть только себя. Повышается риск, что без внимания останется человек, который сильно нуждался в заботе, любви или в ценном совете. Проявив эгоизм в профессиональных делах, высока вероятность испортить отношения с трудовым коллективом.

Лев

Львам в этот день может повезти в профессиональных делах. Нельзя исключать, что за успешно проведённый проект будет получена и устная похвала от руководства, и вполне приличная премия. Эти деньги можно потратить на своё усмотрение (например, на обновление гардероба).

Дева

Девам 13 декабря 2019 не следует доверять некомпетентным советам людей, которых видите только впервые. Не менее опасен в роли советчика всезнающий интернет (точнее порталы, где обсуждаются какие-то определённые темы). Любые спорные ситуации лучше решать при помощи грамотных специалистов.

Весы

Весам в этот день суждено получить большой объём новостей. Скорее всего, некоторые из этих известий будут иметь форму сплетен и слухов. Не желательно тратить пятницу на общение с пустозвонами. При желании можно заметно продвинуться в профессиональных делах, укрепить служебный авторитет, поладить с начальством.

Скорпион

Скорпионов в этот день может сильно обрадовать и удивить чей-то внезапный визит. Возможно, покается бывший партнёр, принесёт извинения оппонент или возместит убытки тот человек, который крупно подставил. В течение дня контролируйте рацион. Есть риск, что какое-то блюдо, употреблённое впопыхах или в сомнительной забегаловке, спровоцирует расстройство пищеварения.

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Стрелец

Стрельцам 13 декабря может потребоваться дополнительное время для выполнения намеченных дел. Предвидятся заминки в ходе деловых переговоров, покупок или в процессе поездок. Все ситуации этого дня следует принимать с неизменной улыбкой. Как вариант, можно и вовсе отказаться от дел в пользу яркого отдыха. Навестите друзей, устройте домашнее торжество, порадуйте себя долгожданной покупкой или поэкспериментируйте с гардеробом.

Козерог

Многие Козероги проведут этот день без впечатляющих результатов. Скорее всего, и на работе, и дома возникнет немало помех, которые затруднят реализацию того, что наметили. Постарайтесь сдержать раздражение. Тем, у кого намечено публичное выступление, тем, кто занят работой с людьми, готовится к собеседованию или к сдаче экзаменов, следует успокоиться, провести небольшой аутотренинг, настраивающий на успех и действовать, игнорируя природную робость.

Водолей

Водолеев 13 декабря может задеть за живое чей-то бестактный вопрос. Скорее всего, речь не об умышленном оскорблении, а о какой-то оплошности. Других неприятных моментов пятница не принесёт. Есть шанс завершить трудовую неделю весело и неординарно.

Рыбы

Для Рыб завтра повышается вероятность случайно подслушать чей-то личный секрет. Вероятно, эта информация будет иметь характер сенсации. Находясь на работе, сосредоточьтесь исключительно на делах. Скорее всего, от продуктивности вашей работы будет зависеть предновогодняя премия (другие немаловажные бонусы). В межличностной сфере не предвидится ярких моментов.