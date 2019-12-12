Фонтан денег и неприятностей: чем опасна пятница 13 в декабре, как она повлияет на знаки Зодиака

Опасная близость пятницы 13 к полнолунию в декабре 2019 диктует особые правила поведения в этот день.

Пятница 13 в декабре 2019 будет последней в этом году – и это ее главный и едва ли не единственный плюс.

Полнолуние в декабре 2019 в свою очередь проходит в Близнецах, поэтому особо опасно для здоровья людей и транспортной сферы. Так что запрет на пятницу 13 на начало дальних путешествий актуален как никогда. Также как и запрет на любое лечение, пишет "Главред".

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Также считается, что в пятницу 13 нельзя проводить любые операции с крупными суммами денег:

давать/брать в долг;

делать дорогие покупки;

и косвенно – через зарплату – с этим моментом связан запрет на смену работы и начало новых проектов.

В то же время, гороскоп на 13 декабря 2019 обещает представителям всех знаков Зодиака невероятное денежное везение: можно выиграть в лотерею или найти кошелек. Вот только у этой халявной монеты от судьбы будет и иная сторона: скорее всего, что эти деньги надолго в кошельке не задержатся.

Из знаков Зодиака больше всех в зоне риска находятся Близнецы, Овны и Львы. Им астрологи советуют проявлять осторожность, по возможности день провести дома – в привычной обстановке и дружественном окружении.

Люди суеверные верят, что пятница, 13 – настолько противный день, что, по закону подлости, непременно сбудутся все плохие приметы. Мол, всё – от черных кошек и пустых ведер до стояния под лестницей и раскрытия зонта в помещении – обернется катастрофами и неприятностями. Так что многие стараются в этот день вообще из дому не выходить.

Пятница 13: что делать

Людям верующим и мнительным – молиться и по возможности сидеть дома. И, конечно, поститься – это тоже снижает риски притянуть плохую энергию. Тем более, что Рождественский пост 2019 начался.

Менее суеверным – достаточно не затевать скандалов и не надевать наряды рыжего (коричневого) и баклажанного цветов (это, по примете, любимые тона ведьм).