Три знака Зодиака ждут проблемы со здоровьем в 2020 году - астролог

Для некоторых знаков Зодиака год Белой Крысы может принести неприятные сбои в организме, говорится в гороскопе от Павла Глобы на 2020 год.

Гороскоп 2020 сулит трем знакам Зодиака серьезные проблемы со здоровьем.

Именитый астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакального круга, которые из-за перенапряжений и волнений могут испытывать сложности в году Белой Крысы, передает Styler.

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Тельцы

Астролог рекомендует Тельцам с повышенным вниманием отнестись к своему здоровью. В первую очередь это касается физического состояние Тельцов. Уже в первый месяц года здоровье может серьезно пошатнуться. Павел Глоба советует не игнорировать знаки, которые подает организм, ведь болезнь рано или поздно собьет с ног. Специалист рекомендует распределить свой рабочий график так, чтобы минимизировать нагрузки.

Девы

Девы в году Белой Крысы будут страдать навязчивым желанием помочь и спасти всех и каждого. Именно из-за взваленных на себя лишних обязанностей здоровье Дев в 2020 году может серьезно пошатнуться. Чтобы добиться желаемых результатов в следующем году, Девам нужно будет сосредоточиться на себе, ставить перед собой поменьше целей и не навязывать поток бесконечных обязанностей.

Весы

Весы в следующем году захотят усовершенствовать свою жизнь. К этой цели они будут идти упорно и с препятствиями. Весы, которые на протяжении года испытывали много негатива, что сказывался на их физическом состоянии, захотят убрать эти раздражители. Астролог советует задуматься над сменой места работы, если она является источником большинства стрессов.