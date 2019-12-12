Гороскоп на 12 декабря: астролог рассказал, что звезды сулят сегодня знакам Зодиака

Торговцам, дельцам и всем, кто занят точным анализом, сегодня рекомендуется действовать предельно внимательно и осторожно.

12 декабря 2019 года – идеальный момент для тех, кто связан с творчеством, искусством или изобретательством. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня.

В течение этого дня может появиться немало креативных идей, каждая из которых имеет право на существование, передает SlovoFraza.

Овен

В поведении Овнов 12 декабря может появиться чрезмерный меркантилизм. Это не лучшее качество для построения дружбы или любви. В остальном можно полагаться на деловое чутьё. Тем, кто занимается бизнесом, в течение дня удастся установить выгодное партнёрство, способное стать настоящим прорывом.

Телец

Тельцов сегодня может увлечь чей-то спор (скандальный проект, закулисные игры коллег по работе). Постарайтесь не заиграться. Это может спровоцировать неприятности. День удачен для поисков нового стиля (актуально для тех, кто недоволен собой), для выбора самых эффективных диет и для построения планов.

Близнецы

Для Близнецов сегодня повышается вероятность получить вполне приличную сумму с неожиданной стороны. Возможно, речь о подарке, о спонсорской помощи, о возвращении давнего долга или о чём-то ином. Важно преодолеть искушения потратить эту сумму прямо сейчас. Копите не только деньги, но и свежие мысли о том, что следует поменять в семье и на работе.

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Рак

У Раков сегодня не исключены мелкие неурядицы в сфере финансов. Возможно, потребуется оплатить чей-то расход (например, старшего, младшего родственника, супруга или супруги). В остальном четверг, скорее всего, порадует обилием положительных новостей, чьим-то знаком внимания и похвалами от вышестоящего руководства.

Лев

Многим Львам 12 декабря не придется лезть за словом в карман, чтобы приструнить какого-то наглого человека. Скорее всего, спор будет погашен еще в самом зачатке. Этот четверг может принести неплохие итоги в профессиональных делах. Активней используйте помощь коллег, изучайте чьи-то идеи, перенимайте успешный опыт людей, которые уже много достигли.

Дева

Девам сегодня нет смысла ждать подарков судьбы. Только от вас будет зависеть исход любых ответственных мероприятий. День неплох для проведения деловых переговоров, но лишь для тех, кто владеет навыками дипломатии. Не желательно слишком изнурять свой организм (особенно, если недавно болели).

Весы

Многие Весы в этот день будут слишком радикальны в своих суждениях об окружающих. Не спешите произносить мысли вслух, пока на руках не будет достаточно аргументов для того или иного вердикта. Тем, кто ищет любовь, может приглянуться кто-то из новых коллег (сосед противоположного пола или сотрудник какой-то организации).

Скорпион

У Скорпионов в этот день может появиться навязчивый поклонник или поклонница. Не пытайтесь потешить своё самолюбие с помощью этого человека (есть риск, что он потом вообще никогда не отстанет). Ещё одним острым моментом этого дня может стать общение с вышестоящим руководителем (с партнёром по бизнесу или с преподавателем).

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Стрелец

Стрельцам рекомендуется проводить этот день в умеренном темпе. Есть вероятность, что сил не хватит на всё, что было намечено накануне. После полудня есть смысл ещё больше сбавить жизненный темп. Скорее всего, сегодня не произойдёт ничего грандиозного. Расслабьтесь, позвольте себе провести время в кругу близких людей, побалуйте себя чем-то приятным.

Козерог

Козероги 12 декабря не застрахованы от неприятностей на нынешнем месте работы. Скорее всего, возникнут разногласия в общении с кем-то из новых коллег. Выражайте своё недовольство максимально цензурно и сдержанно. Весь позитив этого дня, вероятно, сосредоточится в межличностной сфере.

Водолей

Водолеев сегодня будет сложно заставить выполнить чью-то просьбу, поручение или приказ. Скорее всего, свободомыслие и независимость приобретут столь колоссальный масштаб, что это может привести к неприятностям. Других острых моментов на этот четверг не предвидится. Повезёт писателям, художникам, изобретателям, а также всем, кто часто использует креатив в процессе своей жизнедеятельности. Помимо вдохновения, может появиться симпатия к какой-то особе.

Рыбы

Многих Рыб в этот день не устроит текущий доход. Не исключена паника по поводу финансового дефицита. Будет не лишним поискать дополнительную работу (например, воспользовавшись популярной доской объявлений или услугами сарафанного радио). Тем, кто недавно перенёс инфекционный недуг, не желательно утомлять себя долгим пребыванием на открытом пространстве или непосильными физическими тренировками. Воздержитесь от резких выпадов в адрес вышестоящего руководства.