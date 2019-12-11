Пять знаков Зодиака ждут перемены в 2020 году - астрологи

Перемены в следующем году ждут пять знаков Зодиака.

2020 год обещает быть крайне непростым. Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которых ждут большие перемены.

Также эксперты дали советы о том, как к этим переменам относиться и как использовать их себе во благо, передает SlovoFraza.

Близнецы

Близнецов ждут перемены в сфере любви. В некоторых случаях придется взять небольшую паузу, чтобы дать возможность любимому человеку и себе самим насладиться свободой. Астрологи советуют не навязываться в друзья или любовники, не переходить дорогу коллегам и друзьям. Близнецов ждет карьерный рост, успех в бизнесе и в работе.

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Лев

Львам уже с первых дней и недель 2020 года удастся заполучить хорошее настроение и мотивацию. Очень важно не отмалчиваться в стороне, а действовать этой зимой. Планеты сделают этих людей более удачливыми и воодушевленными. В этом и будет заключаться основная перемена. Космос наделит Львов невероятной интуицией и лишит страха. Нужно браться за все важные дела и ничего не откладывать на потом, чтобы 2020 год стал максимально продуктивным.

Стрелец

Стрельцов в начале года ожидают судьбоносные встречи и знакомства. Возможно, кто-то из незнакомых людей даст важный совет, поэтому не стоит пропускать слова мимо ушей. Чужой опыт — это тоже мудрость, и она может быть использована себе во благо. Что касается излюбленных сфер жизни Стрельцов вроде путешествий и хобби, то тут тоже будут некоторые важные позитивные изменения, но уже весной. Самым продуктивным временем станет конец весны и лета.

Козерог

Самой важной сферой жизни в 2020 году для Козерогов станет любовь. Энергетика планет в самом начале года идеально подойдет для романтики, встреч, начала отношений, пребывания рядом с семьей. Тем, кто находится в поисках, удастся обрести любовь, а тем, кто уже в отношениях, удастся укрепить их и сделать еще прочнее. Астрологи советуют лишь приоткрыть немного свою душу и быть чуть более честными к себе и окружающим.

Рыбы

У Рыб ожидается период больших изменений в сфере финансов. Это будет очень продуктивный год, в который эксперты советуют Рыбам заниматься любимым делом, а также совершать важные дорогостоящие покупки. Возможно, в 2020 году представителям этого знака удастся осуществить давнюю мечту или вплотную к ней приблизиться.

Ранее астролог Павел Глоба в своем прогнозе указал на троих представителей зодиакального круга, финансовые дела которых в 2020 году улучшатся.