Лунный календарь стрижек на декабрь - советы и рекомендации

Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

В начале зимы волосам требуется повышенное внимание. На них уже начинает сказываться нехватка витаминов, а также холод на улице и сухой воздух в помещениях. Поэтому Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года подскажет, какие дни будут благоприятными, а в какие экспериментировать со стрижкой лучше не нужно.

Когда стричь волосы?

Лунный календарь издавна применяется для определения дней, в которые предпочтительно стричь, завивать или окрашивать волосы. Чтобы знать, когда можно стричь волосы по Оракулу, нужно руководствоваться лунным календарем стрижек на декабрь 2019 года. Придерживаясь простых рекомендаций, вы сможете увеличить эффект от правильного ухода за волосами и сумеете усилить положительный результат от процедур по уходу за волосами.

Влияние фазы луны на стрижку волос

Фазы луны в декабре 2019 года воздействуют в первую очередь на рост волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

Если вы любите часто менять прически, то для стрижки лучше остановиться на дате, когда растущая Луна располагается в первой или во второй четверти. Если наоборот, выберите благоприятный день, когда Луна находится в убывающей фазе. Стрижка на убывающей Луне укрепит ваши корни волос и предотвратит их выпадение, но отрастать они будут достаточно медленно.

В новолуние нужно отказаться от стрижки волос, потому что в эти дни стрижка укорачивает жизнь человека.

Лунный календарь на декабрь

По лунному календарю на декабрь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

- новолуние – 26 декабря в 8 часов 13 минут.

- полнолуние – 12 декабря в 8 часов 12 минут.

- растущая луна – 1-11, 27-31 декабря 2019.

- убывающая луна – с 13 по 25 декабря 2019.

- лунное затмение – нет.

- солнечное затмение – нет.

Календарь для стрижки волос

1 декабря – нейтральный день, рекомендуется уделить внимание лечению волос.

2 декабря – один из самых благоприятных дней для стрижки.

3 декабря - стрижка в этот день принесет вам финансовое благополучие.

4 декабря - поход к мастеру в этот день негативно повлияет на энергетику.

5 декабря - рекомендуется укоротить челку или подстричь кончики.

6 декабря - неблагоприятный день для стрижки волос.

7 декабря - стрижка в этот день может принести успех и благополучие в семью.

8 декабря - благоприятный период для стрижки. Изменения в этот день будут сулить удачу.

9 декабря - один из самых благоприятных дней для изменений.

10 декабря - отличный день для того, чтобы кардинально изменить имидж.

11 декабря - этот день лучше посвятить лечению волос.

12 декабря - хороший день для стрижки кончиков.

13 декабря - один из самых опасных дней для стрижки.

14 декабря - в этот день не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

15 декабря – негативный день для смены имиджа.

16 декабря - ваш новый имидж заставит обратить на себя внимание противоположного пола.

17 декабря - после стрижки есть риск что волосы станут непослушными.

18 декабря - стрижка в этот день может негативно сказаться на вашем будущем.

19 декабря - кардинальные изменения в этот день пойдут вам на пользу.

20 декабря - этот период будет неблагоприятным для стрижки.

21 декабря - рекомендуется обратить особое внимание лечению волос.

22 декабря - самый неблагоприятный день для кардинальных изменений.

23 декабря - нейтральный день для стрижки.

24 декабря - неудачный период для укорачивания волос, это чревато плохими последствиями.

25 декабря - после стрижки волосы будут отрастать очень быстро.

26 декабря - стрижка будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

27 декабря - хороший день для окрашивания и стрижки.

28 декабря - рекомендуется осветлять волосы и не бояться кардинальных изменений.

29 декабря - период растущей Луны. Стрижка в этот день сулит успех и благополучие.

30 декабря – неблагоприятный день

31 декабря - стрижка в этот день поможет получить финансовое благополучие.