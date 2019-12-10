Трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

Среди счастливчиков недели - Лев, Дева и Рыбы.

Гороскоп Павла Глобы поможет вам преуспеть во всех сферах жизни на этой неделе, 9-15 декабря.

Астролог выделил три знака Зодиака, которым больше всего повезет в этот период, передает SlovoFraza.

Лев

У Львов благоприятными днями станут среда и четверг. Самой важной сферой станет любовь. Одиноким Львам удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже в отношениях, удастся перевести их на новый уровень. Также возможно возобновление отношений, которые в недавнем прошлом потерпели крах.

Дева

Для Дев текущая неделя будет очень благоприятной. Она начнется и завершится на максимально позитивной ноте. В это время можно и нужно заниматься домом, покупкой мебели, подготовкой жилища к новогодним праздникам, небольшим ремонтом, генеральной уборкой. Также Павел Глоба советует не отказываться от поездок, от смены обстановки. Благоприятными станут дорогостоящие приобретения типа покупки квартиры, машины, новой техники.

Рыбы

У Рыб начинается очень благоприятное время, когда планеты и звезды на их стороне. Время идеально подходит для новых начинаний. Можно менять работу, совершать дорогостоящие приобретения. Пришло время удалять из себя страхи и неуверенность. Можно ставить перед собой новые цели во всех сферах жизни, заниматься любимыми делами, планировать свадьбу или рождение ребенка.