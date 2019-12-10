Гороскоп на 10 декабря: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака

Астролог дал прогноз на 10 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

10 декабря 2019 года, по прогнозу астролога Павла Глобы, - самое время подумать о приближающихся торжествах. Сделайте все, чтобы переход в новое десятилетие стал по-настоящему фееричным.

Это потом, а пока много внимания могут потребовать те дела, которыми пренебрегали все последние месяцы, передает SlovoFraza.

Овен

Некоторые Овны в течение этого дня столкнутся с небольшими профессиональными трудностями. Скорее всего, речь идет о разногласии с одним из коллег, либо о поломке служебного оборудования. Компенсацией за весь негатив станет теплый вечер в кругу близких людей.

Телец

Тельцам 10 декабря не желательно допускать разногласия с ближайшими родственниками. Есть риск, что даже минимальный конфликт быстро перерастет в грандиозную ссору. Вообще будет правильно обходить стороной всей острые темы и в общении с домочадцами, и с прочими собеседниками.

Близнецы

Близнецам в этот день может повезти в ходе коротких поездок. Нельзя исключать, что состоится решающий разговор с человеком, от которого зависит финансовый (профессиональный) успех, судьба любовной привязанности или исход какого-то дела. Тем, кто недавно перенес какой-то недуг, рекомендуется проводить этот день в умеренном темпе.

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Рак

Раки в этот день вряд ли смогут найти общий язык с сотрудником какой-то организации. Возможно, самое правильное – перенести этот визит или проводить его в обществе человека, тонко разбирающегося в прикладной психологии. Не рекомендуется оформлять кредитные займы, давать деньги в долг и проводить крупные операции в финансовой сфере.

Лев

Скорее всего, в свете обстоятельств, Львам лучше быть «серой мышью», которая держится где-то в тени. Тем, кто запланировал на сегодня важные переговоры, собеседование, презентацию личных идей или сдачу экзамена, выбирая наряд, следует остановиться на чем-то подчеркнуто скромном. Вечером не исключено получение новостей, которые будут восприняты в качестве позитивной сенсации.

Дева

Девам 10 декабря не рекомендуется тратить свободное время на болтовню, виртуальные игры или просмотр ничего не значащих новостей. Мобилизуйте все силы и направьте их на дела, от которых зависит дальнейшее пребывание в нынешней должности (судьба личного бизнеса или другое немаловажное начинание).

Весы

Многие Весы сегодня попытаются досконально изучить какой-то вопрос. Для сбора необходимой информации можно использовать средства прошлого века (например, «сарафанное радио»). Вторник обещает принести заметный успех всем, кто проходит учебный процесс, мечтает выгодно трудоустроиться или бьется за счастливое будущее своей любовной привязанности.

Скорпион

У Скорпионов в этот день может иссякнуть запас позитива. Скорее всего, он будет потрачен в ходе утренней ссоры с транспортным хамом или из-за семейных «разборок», вспыхнувших по вине сущего пустяка. Настроение необходимо как можно скорей привести к нормальной отметке. От этого будет зависеть не только продуктивность труда, но и исход собеседования, деловых переговоров или романтической встречи.

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Стрелец

Стрельцами в этот день многие будут искренне восхищены. Возможно, высокую оценку получит ваш внешний вид (недавнее приобретение, профессиональные достижения, успехи кого-то из родственников). Остерегайтесь людей, которые только делают вид, что искренне рады всему перечисленному.

Козерог

Некоторые Козероги в этот день будут производить впечатление слишком серьезных и немногословных людей. Скорее всего, появится сосредоточенность исключительно на служебных делах (на устранении семейных проблем или на попытках избавиться от финансового дефицита). Все, к чему приложите силы сегодня, обещает принести заметный успех.

Водолей

Водолеям 10 декабря не следует отвергать правила поведения в обществе. Под строгим запретом публичные ссоры, оскорбления, споры с представителями органов правопорядка. Также следует проанализировать свой внешний вид (он не должен быть через чур эпатажным).

Рыбы

Рыбы сегодня, вероятно, проявят не слишком усердное отношение к профессиональным делам. Если есть какой-то проект, на который отведено фиксированное количество времени, расслабляться довольно опасно. Держите контроль над своими мыслями и кошельком. Мысли не должны быть пессимистичными (это привлечет неудачу), а расходы слишком большими (это спровоцирует финансовый дефицит накануне довольно затратного праздника).