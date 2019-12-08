Гороскоп на 9 декабря 2019: кому астрологи прогнозируют удачу, а кому – проблемы

В первый день недели, по прогнозам астрологов, будет на высоте работоспособность, что дает хорошую возможность осуществить задуманное.

В понедельник, 9 декабря, звезды гороскопа обещают щедро наделить нас кипучей энергией. Работоспособность будет на высоте, и это дает хорошую возможность осуществить задуманное. Используйте это время для того, чтобы добиться успеха, но помните: завтрашний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.

Кроме того, велика вероятность имущественных и финансовых споров. Если они у вас давно назрели, то избегать их не стоит, однако следите, чтобы ваши эмоции не выплеснулись через край. Иначе – конфликт может оказаться болезненным и затяжным, пишет 1001goroskop.

Овен

Судьба дает Овнам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Овна могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Овен собирался поискать более денежную должность, завтра хороший день, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!

Телец

Телец будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой. Он одинаково играя сумеет справиться как с монотонной работой, так и с проектами, которые требуют анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Тельца смело могут закрывать завтра им любую амбразуру: он способен сделать за день гораздо больше, чем обычно. А устать гораздо меньше.

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Близнецы

Близнецы получат неожиданную награду за свой труд! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна завтра обещает повернуться к Близнецам своим улыбающимся лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в их жизни.

Рак

Рака ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды гороскопа говорят, что все это – следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Рака в каком-то вопросе. Если он не хочет, чтобы все пошло наперекосяк, завтра ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.

Лев

Завтра звезды гороскопа советуют Льву заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно завтра Лев может получить какие-то позитивные известия, которые помогут ему запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Льву стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект наконец-то заработал.

Дева

Звезды гороскопа предупреждают Деву: она имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на ее карьере, статусе или уровне жизни! Причем Дева может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сама распускает их. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, ей следует держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Деве завтра просто необходимо – это позволит ей найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.

Весы

Весы испытают такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это их натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в их делах наметился ступор. Окружающие кажутся им более успешными? Звезды гороскопа советуют Весам меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были «на коне», и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!

Скорпион

Главной движущей силой Скорпиона в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Скорпиона, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Скорпион сделает завтра шаги, которые в другое время не сделал бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправданным, станет ясно позже.

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Стрелец

Стрелец будет настроен на конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Стрелец не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же – склонен критиковать всех вокруг и раздавать непрошеные советы. Сам Стрелец будет свято уверен в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может иметь смысл. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.

Козерог

Залогом успеха Козерога будет его умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от него ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий завтра Козерог способен безошибочно выбрать наиболее выгодный для него. Даже если для этого ему придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.

Водолей

Звезды гороскопа обещают Водолею отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем обещает ему прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать завтра Водолею, – это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, он рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

Рыбы

Рыбам весь день будет трудно усидеть на месте! Их энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, они согласятся съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжутся в спор, чтобы все было не как обычно. А если уже у Рыб завтра появится шанс пораньше закончить дела – только их и видели! Работа ведь не волк!