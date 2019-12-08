Пик удачи и полнолуние: астролог дал прогноз на неделю
На следующей неделе 12 декабря состоится полнолуние, а на 13-е число придется пик удачи.
Полнолуние состоится в 7:13 под знаком Зодиака Близнецы, будет прилив энергии, рассказал астролог Влад Росс "Главреду".
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Собеседник добавил, что полнолуние будет прекрасным временем для терапии и всего, что касается целебных средств и лекарств.
Эксперт спрогнозировал, что на следующей неделе можно инвестировать средства в прибыльные долгосрочные финансовые бумаги. По его словам, дела, связанные с банками, будут идти успешно.
"9-15 декабря будет сохраняться прекрасное сочетание Венеры и Сатурна. Пик удачи придется на 13 число. Решения в этот период будут приниматься на эмоциональном взрыве, подъеме, в позитивном настроении. И решения будут удачными ...", – сказал он.
Росс добавил, что 9 декабря Меркурий из "смертельного" знака Скорпион перейдет в знак Стрелец – знак долгосрочных и деловых переговоров. Астролог отметил, что в эти дни на международной арене может решиться много важных вопросов.
"... важная для Украины встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия – ред.) назначена именно на 9 декабря. Это – прекрасное время!", – заявил эксперт.
Ранее известный астролог астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о непростом периоде, который продлится в течение ближайших двух недель.