Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: каких сюрпризов судьбы ждать в воскресенье

Со стороны людей и судьбы возможны крупные подарки, щедрые жесты. Можно найти друзей, покровителей, источник вдохновения, получить выгоду, одобрение или фору.

В середине завтрашнего дня звезды будут формировать целую серию аспектов, благоприятствующих реальным подвижкам в делах и осуществлению давних планов.

Со стороны людей и судьбы возможны крупные подарки, щедрые жесты. Можно найти друзей, покровителей, источник вдохновения, получить выгоду, одобрение или фору. Находки, новшества, оригинальные покупки и инвестиции откроют новую эпоху или подтвердят справедливость прежнего выбора.

Овен

Завтра звезды обращают внимание Овнов на материальную сферу жизни и в ней же обещают приятный сюрприз. Возможен непредвиденный подарок. До вас может «добраться» крупное денежное поступление, или вы получите шанс расплатиться с долгом. Если вы завтра отправитесь по магазинам, то вряд ли вернетесь оттуда без неожиданной оригинальной покупки. Могут улучшиться и перспективы вашего профессионального дохода.

Телец

Для Тельцов воскресенье может начаться неудачно, но все наладится. Судьба подарит неожиданный шанс и духовный подъем. Завтра вы сможете получить крупный бонус или фору, найти компанию или оригинальное решение проблемы, друга или покровителя (возможно, среди иностранцев). Вторая половина дня - хороший момент для начинаний, который не стоит пропускать.

Близнецы

Завтра Близнецам не стоит спешить с обсуждением новых дел, особенно, ориентированных на праздник, общение, совместное путешествие. Завтра учше подождать с ответом на предложение (или не торопить того, кто все еще медлит с ним). Если все идет по плану, то во второй половине дня хорошо переключиться с идейно-креативной части замысла на материальную: здесь вас ждет неожиданный, но вполне удачный поворот событий.

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Рак

Ракам не стоит суетиться в начале дня воскресенья. Звезды не советуют вам завтра ни цепляться за достигнутые позиции, ни резко разворачивать курс. После полудня судьба пойдет вам навстречу и либо решение задачи станет простым, либо интерес к ней угаснет. Будущее начнет выглядеть приятнее. Завтра вы сможете пополнить свои личные ресурсы за счет коллективных, опереться на вдиятельного партнера, покровителя или группу друзей.

Лев

Завтра звезды подскажут Львам неожиданное, но конструктивное решение важной насущной проблемы. Частью нового плана может стать модернизация быта, смена профессии, квалификации, места работы, расширение списка дел, штата помощников или каналов дохода. Решиться на такой шаг завтра будет проще с поддержкой друга. Стимулом к обновлению (или его следствием) может стать оригинальное приобретение или инвестиция.

Дева

Девам завтра стоит быть осторожнее в начале дня: в это время сохраняется шлейф недавних проблем. После полудня ваши позиции обновятся и заметно улучшатся. Возможно, у вас захватит дух от внезапно открывшихся горизонтов или неожиданного исполнения части желаний. Завтра может наметиться путешествие, компенсация вложений, любовная удача. Существенная моральная или материальная поддержка может прийти из-за рубежа.

Весы

Весам не стоит начинать завтрашний день с выяснения отношений или попытки продолжить спор. В таком диалоге не будет победителей, зато есть риск закрепить негативный сценарий общения. Сегодня звезды дают вам шанс взглянуть на дело под другим углом. Например, с финансовой точки зрения. Завтра может появиться удачный вариант покупки, обмена или строительства жилья, раздела или объединения бизнеса, ресурсов, территории.

Скорпион

Скорпионам стоит начать этот день с мелких обязательных дел, дабы не оставлять за собой «хвостов» и недоработок. Дальнейшего развития событий можно ожидать после полудня. В это время сложатся отличные условия для укрепления партнерства, дружбы и личных симпатий, появятся предпосылки к неожиданному повороту романа, выгодной кооперации. Возможно, вторая сторона опередит вас и сама проявит инициативу.

Стрелец

Этот день поможет Стрельцам сменить фокус внимания. Полезные находки и вдохновляющие шансы завтра вероятнее в практической сфере. Возможно, вы смените работу или реконструируете рабочее место, сделаете крупную покупку, судьбоносный вклад или уникальное финансовое открытие, найдете оригинальный источник дохода. Завтра вас заинтересует новый друг, коллега или подчиненный. В планах может появиться и новый питомец.

Козерог

Завтрашнее утро для Козерогов непродуктивно, начинания небезопасны. Зато вторая половина суток подарит источник вдохновения. Щедрый подарок судьбы будет иметь конкретное материальное выражение и помогать реализации планов. Блестящие перспективы станут реальностью в творчестве, фрилансе, финансовой сфере, любовных и дружеских отношениях. Завтра возможны удачные покупки и продажи. Новый мир откроют для себя ваши дети.

Водолей

Водолеям завтрашний день сулит важное открытие или оригинальный поворот событий. Будут ли они завтра рады подарку, зависит от ситуации. Это счастливый момент, если вы закладываете фундамент новой жизни: строите дом, формируете команду, создали семью или только еще мечтаете где-то «пустить корни». Завтра вы можете получить для этого скрытую, но законную защиту, невидимый источник вдохновения или тайного покровителя.

Рыбы

Рыбам не стоит игнорировать завтрашние события: они коснутся не только коллектива, но и их лично. Волнующие судьбоносные явления возможны в сетевом пространстве или в вашем личном близком окружении. Позитивные перемены завтра затронут ваше и чужое будущее. Вы интуитивно почувствуете необычность и важность момента, а неожиданная удача поможет вам вовремя оказаться в нужном месте. Завтра удачны крупные покупки.