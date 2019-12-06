Гороскоп на 7 декабря: что ждет завтра каждый знак Зодиака

Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект.

Самостоятельность, своеволие и эмоциональность – вот что отличает завтрашний гороскоп. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Бытовая текучка не будет вызывать у вас энтузиазм, зато любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».

День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом, пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра – хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Овна будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа завтра мало склоняют Овна к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Овен не пожалеет: завтрашние идеи способны вывести его на новую высоту!

Телец

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Завтра Тельцу лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Тельца мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Тельцу завтра стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Близнецы

Завтра Близнецы имеют все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет их с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Близнецы столкнутся с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Близнецам завтра открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Рак

Завтра для Рака наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Рака, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Рак сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Лев

Завтра, за что бы Лев ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Льву может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Льву следует держать себя в руках. Завтра ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Дева

Завтра Дева будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к ее непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым завтра лучше не становиться у нее на пути. Недоброжелателям Девы можно только посочувствовать: любые попытки поставить ей палки в колеса завтра способны обернуться тем, что Дева превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Весы

Завтра звезды гороскопа советуют Весам в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Весы к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Весы должны противопоставлять себя окружающим, но если они хотят добиться многого, то должны искать свой собственный путь и не быть, как все.

Скорпион

Завтра в любых делах Скорпиону будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Скорпион посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Скорпиона нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, «от и до».

Стрелец

Завтра звезды гороскопа призывают Стрельца задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Завтра – отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Стрелец может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Козерог

Завтра Козерогу следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что завтра Козерог может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Водолей

Завтра в руках Водолея все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него – стоять коромыслом! Водолей настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Водолей рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему завтра, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Рыбы

Завтра замечательный день для всех Рыб, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Рыбам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Завтра Рыбы могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого они вложили немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Рыбы уже перестали надеяться на результат.