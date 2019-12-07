Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году

Среди счастливчиков года - Телец, Дева, Водолей и Рыбы.

Наступающий 2020-й обещает быть запутанным для некоторых знаков Зодиака, зато продуктивным. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на следующий год.

Также для многих будущий год обернется судьбоносным моментом в жизни, ведь Белая Стальная Крыса благоволит любым смелым решениям, передает SlovoFraza.

Кому повезет в 2020 году

Телец

Представители знака Тельца могут ни о чем не переживать: полоса неудач в их жизни подошла к концу. В наступающем году никаких серьезных трудностей не предвидится. Гороскоп на новый год сулит Тельцам отличный период, когда получится выдохнуть полной грудью и поддаться течению. Но увлекаться бездействием все же не стоит — год хорош для обучения, расширения кругозора, духовных исканий и пополнения багажа знаний. Самообразование поможет раскрыть в себе новые способности. Вторая декада года запомнится некоторым Тельцам судьбоносной встречей, которая перевернет всю жизнь.

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Дева

Дев в новом году ждет эпоха стабильности на всех фронтах жизни. Победы Дев — целиком и полностью их заслуги. Они будут удачливы только потому, что отлично поработали в прошлые годы. Единственное, что советует астролог — это брать время на дополнительный анализ, больше думать о будущем и не делать скоропалительных выводов. Чтобы счастливый год не обернулся потраченными нервами и испорченными отношениями, с начала года следует взять эмоции под контроль. Тогда спокойствие и уверенность помогут добиться успеха как в деловых начинаниях, так и в личной жизни.

Водолей

Белая Крыса поддерживает Водолеев, а значит, им можно делать все, что вздумается. Свобода мысли и поступков не принесет никакого вреда, даже напротив, обратит внимание на более серьезные проблемы и вещи, которые мешают достичь успеха. Также астролог советует Водолеям, которым не по душе их работа, найти отдушину. Это может быть хобби, путешествия, спорт, любовь. Самое главное — не переживать по мелочам и не загонять себя, тогда Крыса обязательно поможет преуспеть и исполнить свои мечты.

Рыбы

Для Рыб наступает время, когда можно и нужно жить так, как они давно хотели. Поэтому необходимо оценить свои возможности и соотнести их со своими желаниями. Уверенность в себе и решительность поможет самореализоваться в жизни, любви и творчестве. Крыса даст редкий шанс — провести год так, как они мечтали. Но при этом необходимо играть по правилам.