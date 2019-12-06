Трем знакам Зодиака грозит увольнение в 2020 году - астрологи

Некоторым знакам грозит внезапное увольнение.

Астрологи рассказали, каким знакам в 2020 году стоит быть особенно осторожными на работе. Им грозит внезапное увольнение.

К счастью, астрологи подготовили рекомендации, которые помогут вам избежать неудачи, передает "НВ".

Читайте такжеВосточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет

Гороскоп на 2020 год: Скорпион

Скорпионы готовы идти по головам в попытке достичь своей цели. Иногда это заканчивается плохо, поскольку окружающих сильно раздражает ваша беспринципность. Поработайте над собой, а иначе в наступающем 2020 году все ваши усилия обернутся против вас. Не забывайте, что интересы есть у всех, и наверняка найдутся люди, которых вы злите.

Гороскоп на 2020 год: Рыбы

Если бы существовал рейтинг самых больших карьеристов среди знаков зодиака, Рыбы были бы на последнем месте. Они слишком добры, мечтательны и медлительны чтобы впутываться в какую-то борьбу. Даже если речь идет о карьере и деньгах. Однако в 2020 году вам лучше взять себя в руки и хотя бы имитировать деятельность, иначе вас посчитают ненужным в компании человеком.

Гороскоп на 2020 год: Стрелец

При всей своей предприимчивости и обаятельности, Стрельцы часто бывают слишком поверхностными. Лучше поработать над этой чертой, поскольку в 2020 году от вас потребуют принятия серьезных решений. И ответственность за них, кстати, придется нести в одиночку.