Гороскоп на 6 декабря: гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака

Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет.

Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой.

Больше того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны. Решения завтра будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства, пишет "1001 гороскоп".

Овен

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Сегодня, за что бы Овен ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Овен способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Овен сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Телец

Сегодня Тельца ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Тельцу продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Тельца от запланированных дел.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет им хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Близнецы смогут, только если будут принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Близнецов сегодня может не оказаться нужной информации, а вот их подсознание будет на высоте, давая им на удивление дельные и прибыльные советы.

Рак

Сегодня лучшим, что Рак может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Раку потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Рак может рассчитывать на многообещающий результат.

Лев

Сегодня Льва может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Льва, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Льву придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Льву нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Дева

Завтра для Девы – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Деву целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Дева завтра не только способна пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

Весы

Сегодня Весы могут испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Весам будет трудно прийти к решению, так что они просто предпочтут отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Весы не станут действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожных Весов близка к абсолютному нулю.

Скорпион

Сегодня ситуация может потребовать от Скорпиона взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Скорпион избавится от гирь на своих ногах!

Стрелец

Сегодня, за что бы Стрелец ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Стрелец до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!

Козерог

Сегодня Козерог может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Козерог способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Козерогу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Водолею не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет сегодня проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Водолея связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, их собственный это кошелек или нет. День склоняет их к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Рыбам завтра гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, им следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.