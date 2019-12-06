Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет

Среди счастливчиков 2020 года - пять знаков.

2020 год будет високосным, а значит, может оказаться непростым. Тем не менее под покровительством Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи рассказали о том, каким представителям восточного гороскопа повезет в 2020 году и к чему готовиться другим знакам, передает SlovoFraza.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача

Крыса

В новом 2020 году рожденным под знаком Крысы удача будет улыбаться с первого боя курантов. Им можно смело загадывать желания и верить в то, что мечты исполнятся уже в скором времени. Счастье к представителям этого Знака обязательно придет, если они будут активными, но при этом откажутся от спешки и необдуманных решений. Год будет динамичным и богатым на события, и чтобы все успеть, рожденным под знаком Крысы нужно заранее составить планы, следование которым убережет от множества неприятностей.

Читайте такжеДвум знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

Свинья

Год можно назвать удачным, однако в январе возможны некоторые неурядицы, связанные с недоделанной работой, тянущейся из 2019 года. Представителям данного Знака стоит сразу же поставить точку в этих вопросах, чтобы после не возвращаться назад и не создавать себе проблемы на ровном месте. Кроме того, повезет тем Свиньям, которые будут четко следовать планам, не нарушая данные обещания и не боясь активной работы. Она принесет не только славу и почет, но и весьма хорошее вознаграждение.

Обезьяна

Обезьянам новый 2020 год принесет удачу и процветание. Многим представителям этого Знака удастся разобраться с жилищными вопросами и проблемами, обрести счастье в личной жизни и встретить верных друзей. Привлечь процветание им поможет сила мысли, ведь известно, что самые сокровенные мечты сбываются, если в них верить и работать в выбранном направлении.

Петух

Рожденным в год Петуха будет везти, словно в сказке. Представителям этого знака уже с первых дней нового года можно усердно заниматься вопросами благосостояния, планировать, строить амбициозные планы и не откладывать их воплощение в жизнь. Гороскоп сулит Петухам прорыв в делах, а это значит, что активность и целеустремленность вкупе с честностью быстро принесут положительные результаты.