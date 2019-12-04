Гороскоп на 5 декабря: что звезды сулят завтра знакам Зодиака

Астролог Павел Глоба дал прогноз на завтра, 5 декабря, для всех знаков Зодиака.

5 декабря 2019 года следует держать контроль над своим кошельком. Высока вероятность, что возникнет крупный перерасход или будет совершено немало ненужных покупок.

Будний четверг в остальном обещает пройти достаточно ровно, прогнозирует астролог Павел Глоба. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Овнам 5 декабря 2019 года не следует торопиться с ответом на какой-то личный вопрос. Найдите свободное время, чтобы все основательно взвесить. Тем, кто не доволен работой, стоит прямо сегодня написать резюме и разослать его потенциальным работодателям.

Телец

Тельцам завтра не стоит надеяться на помощь друзей или коллег. Скорее всего, эти люди будут видеть и слышать только себя. Самостоятельность и только она станет главным козырем во всех без исключения начинаниях. Предвидятся заминки в делах, направленных на финансовый или профессиональный успех.

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Близнецы

Близнецов в этот день ожидают непредвиденные заминки в делах. Не исключено отсутствие нужных людей, поломки незаменимого оборудования, перебои основных средств коммуникации. Компенсацией за все негативные переживания этого четверга станет происходящее дома.

Рак

Ракам 5 декабря можно позволить себе кокетливое поведение. Этот совет особенно актуален для тех, кто ищет любовь. И в то же время не желательно смешивать работу и личную жизнь. Под запретом - начало корыстных романов, попытки кого-то использовать в своих интересах, а также злоупотребление доверием старшего родственника.

Лев

Львы завтра рискуют оказаться в тени кого-то более яркого, дерзкого или успешного. Да, это может больно ударить по львиному самолюбию. Просто переждите неблагоприятный момент и не предпринимайте шагов, сродни с эпатажем. Можно заняться собой, дополнить гардероб, найти новое хобби.

Дева

Дев в этот день может слегка обескуражить новость, пришедшая с места работы. Возможно, будет озвучено, что ближайшая оплата труда будет выдана не в полном объеме. Это пример, призванный показать, что улыбка от служебных известий вряд ли появится.

Весы

Весы в этот день, скорее всего, вернутся к делам, которые некоторое время назад отложили. Весам старшего возраста следует ограничить свой рацион (в частности, отказаться от соли). Четверг наиболее порадует тех, кто связан с бизнесом или торговлей (есть шанс получить весьма приличную прибыль).

Скорпион

Скорпионов в этот день может слегка встревожить свое зеркальное отражение. Кто-то заметит следы усталости, накопленной за последние дни, кто-то заметит сетку новых морщин, кому-то бросится в глаза какой-то косметический недостаток. Все перечисленное – повод заняться собой.

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Стрелец

Стрельцы 5 декабря будут, что называется, нарасхват. Пытаясь выполнить множество дел, не преследующих личные интересы, есть риск истощить энергетический потенциал. Самый верный расклад – сначала выполнение собственных дел и обязанностей, потом все остальное.

Козерог

Козероги в этот день могут испытать встревоженность из-за состояния здоровья близкого человека. Возможно, эта проблема заставит перенести часть намеченных дел на потом. Не исключены внеплановые расходы, неожиданные поездки и встречи. Все это может спровоцировать стресс, от которого не рекомендуется избавляться при помощи алкоголя.

Водолей

Водолеям сегодня будет полезно умение вести дипломатические переговоры. Вероятно, возникнет какой-то вопрос, затрагивающий интересы семьи, будущее бизнеса или работы. Контролируйте запас внутренних сил. Не следует вмешиваться в чужие дела, давать кому-то советы или проносить через сердце проблемы лучшего друга.

Рыбы

У Рыб сегодня не предвидится крупных проблем. Мелкие неприятности, скорее всего, не позволит заметить позитивное настроение. Культивируйте в себе оптимизм и делитесь им со всеми, кто в этом нуждается. День неплохо подходит для развлекательных и культурных поездок, для устранения давних противоборств, для поисков дополнительного дохода и для игр в лотерею.