Астрологи назвали знаки Зодиака с самым сложным характером

Многим интересно, у кого из нас самый скверный характер.

Астрологи назвали несколько самых сложных знаков Зодиака, с которыми очень трудно найти взаимопонимание и общий язык.

Среди них - Овен, Рак, Скорпион, Водолей и Рыбы, передает SlovoFraza.

Овен

Овны — это темные лошадки. Да, они общительны и обладают неплохим чувством юмора, но это типичные люди настроения. Сегодня они рядом, помогают вам, являются вашими друзьями, а завтра у них настолько скверное настроение, что вас ни во что не ставят. Еще через день они снова веселы и лучезарны. Они очень быстро устают от людей, им постоянно нужны новые знакомства.

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Рак

Раки крайне двуличны. Зачастую это проявляется как-нибудь незаметно и безобидно, но время от времени просто диву даешься от того, насколько они разные в компании с вами и в компании с другими людьми. Раки обожают сплетни, причем сами же их и распространяют. Они легко могут подтасовывать факты, искажать их себе во благо.

Скорпион

Скорпионы — очень сложные люди. С ними крайне тяжело выходить на новый уровень общения, потому что им свойственна скрытность. Представители этого знака не рассказывают никаких подробностей о себе, что до поры до времени не раздражает, но потом начинает настораживать, ведь вы знакомы уже не один год. Это крайне обидчивые личности, что тоже нередко строит непреодолимые стены вокруг них. Вдобавок к этому они еще относятся к самым мстительным и ревнивым знакам.

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Водолей

Водолеи — типичные эгоисты. По своему характеру они чистые агрессоры. Это упрямые люди, с которыми порой просто невозможно вести членораздельный диалог. Они никогда не просят прощения, ненавидят любую критику. Часто они сначала говорят, а только потом думают, чем и обижают людей вокруг. Их энергетика очень сильна, но они редко делятся ею с другими. Для них существует лишь их собственное мнение, поэтому в общении с ними придется смириться с тем, что вы всегда будете неправы.

Рыбы

Рыбы часто бывают легкомысленны и хитры. Они постоянно находятся в поисках легкой наживы. Именно поэтому они могут общаться с вами исключительно из-за того, что им от вас что-то нужно. Велика вероятность того, что когда они получат свое, тут же исчезнут. Но иногда из таких отношений выходит что-то полезное для обеих сторон. Астрологи отмечают, что это крайне импульсивные люди, которым свойственна закрытость, как у Скорпионов.